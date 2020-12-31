河南業主疑拆主力牆打通上下兩層12個單位　住戶憂塌樓危機

河南鄭州市近日有業主反映，鄭東新區潤城小區有人將上下兩層共12個單位打通作商用用途，更破壞部分主力牆，擔心此施工裝修會影響樓宇的結構安全。有關部門日前發出通知，要求涉事者於限期前自行拆除違法建設。 街道辦事處工作人員稱，街道辦事處、執法中隊和房管部門已介入調查，若證實會影響到樓宇主體結構，業主需要恢復單位原貌。

有業主稱，早前發現小區19號樓一、二樓的單位施工裝修，原本每層有6個單位，但施工人員將所有單位打通，並挖了一個約2米高、2米寬的洞，破壞多個主力牆；2樓樓梯口處的安全通道亦被一堵牆封住，公共區域被私自佔有。同時，業主質疑小區物業沒有在裝修過程中及時制止，才有上述情況發生。

2樓樓梯口處的安全通道被一堵牆封住。（大河報）

據報，19號樓後西側有兩根約半米寬的方形水泥柱聳立在入口處，附近還有多個鋼架結構的玻璃房。涉事12個單位已經全部打通相連，地上堆放施工材料，2樓樓梯口安全通道均被混凝土封住。

自稱屋主的男子否認房屋將作商業用途，並解釋因家中兄弟姐妹多，加上親戚，打通後想一起同住。他又指，根據圖則比對過，施工未有破壞主力牆，下一步會找房屋安全鑑定機構提供鑑定報告和加固方案。對於為何外側有水泥柱等建築，他未有正面回應，僅稱即將拆除。

樓宇外有多個鋼架結構的玻璃房。（大河報）

不過，多名業主反對「非商用」說法，否則沒必要打通，硬化路面、建樓梯等設施，認為房屋施工裝修可以打通，但不能破壞主力牆，不僅違法更危害整幢樓宇結構。他們希望相關部門請第三方機構鑑定，監督恢復單位原貌，更坦言住在樓上每天都很害怕，擔心哪天會出事。

除了小區物業公司出具裝修整改通知書，當地有關部門亦下發「鄭州市城市管理綜合執法自行拆除通知書」，指涉事屋主實施了未取得建設工程規劃許可證擅自建設，4個鋼架結構房屋，責令需於明年1月4日前自行拆除違法建設。祭城路執法中隊工作人員稱，樓宇外側的鋼架結構會拆除，單位則由房管部門做安全鑑定。

（大河報）