煤價大漲︱內媒：華南電廠不少只用澳洲煤　「限澳」致結構性短缺

2020年末，內地大部分地區迎來入冬以來最強寒潮，導致煤炭消耗量、需求量大幅增長，煤價亦隨即提高。但是，由於供應不足，多地出現了「搶煤」、「排隊等煤」的現象。 另外，煤炭進口政策不斷收緊亦導致煤價提升，有內地傳媒報道指，澳洲煤炭進口受限後，5500大卡煤（華南地區多間電廠使用的煤）在市場上緊缺，出現結構性短缺。

港口負責人：煤價行情「十年一遇」

據內地傳媒報道，作為內地「北煤南運」的主樞紐港，秦皇島港口近期出現「搶煤」的現象，成了眾多煤炭交易商的常態。自2020年11月中旬以來，煤炭需求持續高漲，煤價不斷攀高。有秦皇島港口負責人表示，「這個月的煤價，是十年一遇的行情」，「有煤炭商以每噸560元（人民幣，下同）的價格搶到了煤，再以每噸760元的價格出手，一筆賣了3萬噸煤，賺了600萬元」。

多位行業人士認為，煤價上漲趨勢或延續到2021年1月中旬，更有人推測，動力煤價格可能達到每噸1000元。這將接近煤價12年來的高位。

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國內停產、進口減少加上需求急增

在陝西榆林，當地煤炭交易中心數據顯示，35間煤礦上調價格，漲幅5-40元/噸不等。在河南安陽市，當局更是表示，安陽市兩個熱電廠電煤庫存均處於警戒以下，其中一間可用庫存不足5天，嚴重低於最低庫存警戒線。

講到短缺原因，就供應方面，內地產煤量第一大的省份內蒙古，去年開展調查涉煤腐敗問題，當地煤炭供應受到影響，而山西部分煤礦停產，導致煤價由每噸400多元漲至600多元。

至於需求方面，國家發改委2020年12月16日表示，受電力、鋼鐵、建材行業用煤需求旺盛、氣溫偏低採暖用煤有所增長影響，今冬煤炭需求較前幾年增加較為明顯。

煤價的抬高也與煤炭進口政策不斷收緊有關。國家統計局數據顯示，2020年1-11月，煤炭進口量2.65億噸，按年下降10.8%。其中，10月進口煤炭1372.6萬噸，按年下降46.56%；11月進口煤炭1167萬噸，按年下降43.8%。

據普氏能源統計，今年1-8月，中國進口澳洲動力煤3860萬噸、治金煤3160萬噸，合計7020萬噸，平均每月進口近1000萬噸。隨著中澳關係緊張，澳洲煤被限制進口，華南不少電廠只使用來自澳洲的5500大卡煤，只能依靠國內神華集團和同煤集團的煤炭替補，因此出現結構性短缺。

從印尼、俄羅斯、南非增加進口彌補缺口

不過，《界面新聞》引述「一位在中東從事煤炭進口的貿易商」，印尼、俄羅斯 、南非、哥倫比亞的進口量均有所增加，在一定程度上彌補進口煤缺口。

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+ 4 + 4 + 4

2020年12月28日，國家發改委表示，將全力組織增產增供，指導山西、陝西、內蒙古等煤炭主產區和重點煤炭企業，在確保安全的前提下，加快產能釋放。此外，根據供需形勢適當增加煤炭進口。

截至2020年12月28日，內地統調電廠電煤庫存達1.32億噸，可用天數為17天，處於高位水平。其中，湖南電煤庫存336.9萬噸，可用25天；江西電煤庫存248.7萬噸，可用16天。

（界面新聞）