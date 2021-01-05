河北張家口滑雪場有遊客被電線絆倒致死　警方已介入調查

周一（4日），在河北省張家口市的雲頂滑雪場，一名男性滑雪者被雪道上裸露的電線拌倒後頭部著地，搶救無效後身亡。 對此，滑雪場經營方發布通報指，警方和相關部門已經介入，公司將無條件配合調查，等待最終調查結果。

事發於周一上午12時許，一名男性滑雪者在雲頂滑雪場，距離6號索道下站100米處摔傷。事發後，雪場巡邏隊趕到現場實施救援，並於12時15分許將傷者送往北醫三院崇禮院區進行搶救，下午14時9分許，北醫三院崇禮院區經搶救後宣布傷者死亡。

滑雪場的經營方，密苑（张家口）旅游胜地有限公司周二（5日）發布通報指，對於意外的發生萬分痛心，在此向逝者致以沉痛悼念，向家屬致以真誠慰問。當地警方和相關部門已經介入，公司無條件配合調查，等待最終調查結果。同時，公司將全面加強管理，落實運營要求，為廣大雪友營造更加安全放心的滑雪環境。

經過張家口市崇禮區宣傳部調查指，初步原因是被電線絆倒的意外事故。滑雪場工作人員也證實，「目前從各種形式上分析，男子是被電線絆倒的，但是需要等警方出面說這個事情」。而當地警方就表示，不方便透露具體情況。

該滑雪場較早前也發生過類似事故。（微博）

有知情人士就指，死者是資深滑雪者，在業餘人士中屬滑雪水平很好，並且滑雪時有齊全的裝備。

據介紹，密苑雲頂樂園項目規劃開發88條總長度約為70公里的雪道，總滑雪面積262公頃，配套22條總長度約30公里的纜車，建成後將會成為中國最大的賞雪、玩雪、娛雪旅遊勝地。

據了解，該滑雪場在2018年也曾出現過滑雪者被電線絆倒的事故，後以兩張滑雪票作為賠償以解決問題。

（綜合報道）