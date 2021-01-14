網傳舉報信指強迫男員工「共享女性」　電通中國CEO張喆翔已離職

周三（13日），網上流傳一封「實名舉報dX電通數碼CEO張喆翔行賄廣汽高層、性侵手下及侮辱中國籍員工」的舉報信。信中指出中國電通數碼首席執行員張喆翔行賄廣汽集團高層、性侵員工、侮辱中國籍員工，甚至還強迫男員工「共享女性」等「罪行」。 目前涉事人張喆翔暫無任何回應。

網上流傳的實名舉報信。（微博）

此封實名舉報信中的舉報人包括電動數碼廣州分公司的員工，以及廣汽豐田、廣汽傳祺公司的相關負責人，簽署時間為周一（11日）。舉報信列舉了三點張喆翔的「罪行」，包括「勾搭廣汽集團的某些人員一起貪污」、「侮辱中國人，特別是職場欺凌與女性員工」、以及「強迫業務員工一起參與桃色與賄賂行為」。舉報信稱，張喆翔會強迫男員工與其一起共享女性，並且多次要求女性將客戶亦帶過來。

據內地傳媒報道，汽車行業知名4A廣告公司電通數碼廣州分公司此前突發人事「地震」。該公司服務於某知名汽車企業的團隊於1月8日凌晨收到由dentsu X CEO張喆翔(Michael Zhang)及其助理丸山博之(Hiroyuki Maruyama)提出的離職要求，目前團隊人員已陸續收到HR郵件通知簽訂《協商解除勞動合同協議書》，具體被炒原因未知。

中國電通CEO張喆翔被實名舉報貪污、性侵等。（微博）

據了解，電通數碼既電通數碼（北京）廣告有限公司，涉及到相關「被離職」的電通數碼廣州分公司為電通數碼（北京）廣告有限公司廣州分公司。

電通數碼（北京）廣告有限公司廣州分公司成立於2011年10月，公司經營範圍包括廣告業、企業管理諮詢服務、商品信息諮詢服務、紡織品、針織品及原料批發、珍珠飾品批發等。其股權信息顯示，電通數碼（北京）廣告有限公司廣州分公司為電通數碼（北京）廣告有限公司下屬分公司，其總公司由日本企業株式會社電通集團100%持股。

（綜合報道）