萬畝沙漠防護林遭剃光頭式砍伐　敦煌或失防沙屏障　官方介入調查

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-21 14:00

在中國八大沙漠中總面積排名第6、流動性排名第1的庫姆塔格沙漠，每年以約4米的速度整體向東南擴展。地處該沙漠東緣、曾經擁有約2萬畝防護林帶的國營敦煌陽關林場，是敦煌的第一道、也是最後一道防沙阻沙綠色屏障。 惟內地傳媒日前揭發，陽關林場近十餘年來持續遭大面積「剃光頭」式砍伐，萬餘畝公益防護林所剩無幾，防護林地全部用來種植耗水量大、需頻繁擾動地表土層的葡萄。 甘肅省敦煌市外宣辦1月20日回應稱，敦煌市高度重視，已成立工作專班，就相關問題依法依規開展調查，並及時公布有關情況。

報道指，陽關林場部分林地隨處可見大小樹木被人從底部鋸斷，每隔數米就有砍伐後留下的樹樁，不少樹樁幹徑達30厘米，部分已裁切好的木頭散落在林地上。有林場職工表示，被砍樹木皮層水分飽滿，極少有空心，連枝椏和上梢都色澤新鮮，絕大多數都曾是存活良好、長勢健壯的樹；林場內與公益林有關的標識牌已被惡意破壞，顯然是刻意讓人忘記陽關林場是輕易動不得的公益林。

知情人士透露，倖存的樹木分布於林場西側和西南角兩塊面積不大的林地，以及林場主幹次道兩側的行道樹、一些地塊的間隔樹。曾在陽關林場工作20多年的職工表示，曾親眼看見被成片砍掉的新疆楊、檉柳、胡楊等樹種，老化枯死的「老年樹」和病死樹只佔極少部分。

木頭散落在林地上。（經濟參考報）

據報，自2000年以來，來自外地的承包戶蜂擁進入陽關林場，大面積租賃林地開發建設葡萄園，擠佔生態林地甚至有全部取代之勢。為阻止防護林與葡萄爭奪土壤中的水分和養分，不少葡萄種植者更不惜競相對承包地附近的防護林痛下殺手、斬草除根，製造生態林木假死現像，包括剝掉胡楊樹皮，放火炙烤焚燒樹幹底部等。

據酒泉市林業局2017年3月發表的相關報告顯示，陽關林場砍伐的樹木都是已經枯死的殘次林木，按程序辦理了採伐證。陽關林場場長及經營部部長堅稱，近十幾年來沒有大面積林地砍伐，林場葡萄園面積沒有增加。惟內媒取得的兩張由權威部門製作的衛星遙感影像圖片顯示，2000年陽關林場林地防護林面積約為2萬畝；2017年林地面積只有5000畝，葡萄種植面積則達萬畝以上。

中國科學院西北生態環境資源研究院研究員司建華表示，陽關林場的主要功能是防沙固沙，大面積種植葡萄過度消耗水資源，不僅起不到防沙固沙作用，還會導致區域生態功能不斷衰退，加劇沙漠化風險。

中央黨校公共管理教研部教授何哲表示，陽關林場生態區位極其重要，生態工程一旦遭到破壞，短時間內很難恢復，且恢復代價遠遠高於破壞生態所取得的收益，大面積毀林更暴露了以犧牲生態環境為代價換取一時經濟發展的短視行為。

（經濟參考報）