北京惡漢不滿摘下口罩被提醒　超市內打七旬翁致亡被判死刑

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-29 19:02

北京東城區一間超市去年發生一宗命案，釋囚郭文思在超市內摘下口罩，被另一名72歲男顧客段某某出言提醒要遵守規定時，竟將對方打至重傷，最終不治死亡。 北京市第二中級人民法院今日（29日）對案件作出一審判決，郭文思故意傷害罪成，被判處死刑，剝奪政治權利終身。

法院審理查明，被告郭文思去年3月14日到超市購物，在收銀台結賬時把佩戴的口罩摘至脖頸處，在後面等待的段某某於是提示他要正確佩戴。詎料郭文思不滿，先用手推段某某左肩，再用腳勾絆其腳部致仰面倒地，後又俯身上前扭轉其頸部。離開時，郭又將兩名超市員工打傷。最後段某某被送醫後經搶救無效死亡。

犯下殺人罪的郭文思於2005年上庭的相片。（法制晚報）

法院認為，郭文思在疫情防控應急一級響應期間，因在公共場所未正確佩戴口罩被提醒後心生不滿，即採用猛推、勾絆的方式將被害人摔倒在地致其顱腦損傷，最終造成1死2傷的特別嚴重後果，構成故意傷害罪，罪行極其嚴重，依法應予懲處。

此前，北京市高級人民法院以郭文思所獲減刑均為利用不正當手段獲得，對郭減刑的裁定均確有錯誤為由，撤銷對郭的九次減刑裁定，恢復對其原判無期徒刑，剝奪政治權利終身刑罰的執行。因此，今次市二中院判決時與其前罪恢復執行的刑罰併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

北京市第二中級人民法院。（網上圖片）

至於與郭文思減刑案相關的隋建軍等受賄、徇私舞弊減刑案以及郭萬普等行賄案，則同日於北京市第二中級人民法院、西城區人民法院宣判。其中，隋建軍、郭萬普、王乃聰、劉永清、郭京霞、程麗霞、王曉分別被判有期徒刑2年半至7年半不等；甘佳良、趙雙月、王昱、李楠、段炳川、陳偉分別被判有期徒刑3年、緩刑3年至有期徒刑1年半、緩刑1年半不等；部分被告亦被判處14萬元至40萬元人民幣不等的罰金刑。

（新京報）