青島貧困戶家中擺放茅台酒惹議　官方解釋只是空酒瓶從宴席撿來

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-05 17:29

山東青島市城陽區棘洪灘街道辦事處周三（3日）發布一篇關於「春節走訪困難戶」的文章，文章圖片中有貧困戶的家中擺放了兩瓶茅台酒，引發網民關注。翌日（4日），上述街道辦事處回應稱酒瓶是空瓶。 當地紀委和民政局隨後成立調查組進行調查，經取證核實發現，當事居民不是建檔立卡貧困戶，不是低保對象，也不是特困供養人員，是棘洪灘街道確定的春節送溫暖臨時走訪慰問對象。

2月3日，青島市城陽區棘洪灘街道微信公眾號發布題為《春節走訪困難戶濃濃温情暖人心》的文章。文中的配圖顯示，被走訪慰問人員家中擺放了茅台、五糧液等高檔酒的酒瓶。許多網民質疑該「困難戶」並非真的困難，其中可能存在舞弊現象。

事件引起熱議後，2月4日下午，城陽區棘洪灘街道通過其微信公眾號已經發布了一則《情況說明》，稱圖片中的高檔酒瓶其實是空酒瓶，是該困難戶參加親友宴會時，將客人喝剩的酒瓶帶回家中的。

這則《情況說明》稱，該困難戶是北萬社區81歲居民杜某某，癱瘓在床9年，其女已退休，女婿於2010年因骨癌去世，兒子是下崗職工，符合困難家庭條件，目前居住在社區建設的解困房中。

2月4日晚，青島半島新聞發布了報道《還原身處輿論漩渦的「名酒名茶困難戶」：八旬老漢癱瘓九年，老伴從親戚宴席上帶回仨酒瓶，是困難戶不是低保戶》，對網民的質疑作出進一步回應。

報道指，城陽區棘洪灘街道人員近日分赴各社區走訪困難對象，其中低保戶231戶、分散供養特困戶34戶、困難戶263戶。住在北萬社區的于老太和老伴（即上文的杜某某），就是這263戶困難戶的其中之一。

于老太說，那幾瓶高檔酒酒瓶來自於其外甥的生日宴席，「2019年或是2018年，他過生日叫我去，還有他家的親戚，他閨女、女婿。我喜歡這個酒瓶子，拿回家擺着還好看，俺外甥還笑話我。」棘洪灘街道社會事務辦負責人介紹，于老太參加宴席撿回了三個空瓶子，「瓶子外一層灰，一滴酒也沒有，兩個茅台瓶、一個五糧液瓶子。」

困難戶家中的擺設引發質疑。（網絡圖片）

此外，網民質疑的圖片中其他的陳設，街道辦負責人解釋，「凍頂烏龍茶」是一個裝雜物的包裝袋，「跑步機」其實是鄰居家孩子的手推車，「高檔電視機」是一台普通的電視機。該文還對杜某某和于老太的「困難戶」身份作出了解釋：對於低保戶、低保邊緣戶，民政部門有嚴格的認定標準。但於老太和杜某某不是低保戶，也不是低保邊緣戶，而是社區的困難戶。

不過當地紀委和民政局2月5日通報稱，城陽區沒有建檔立卡貧困戶。杜某某不是建檔立卡貧困戶，不是低保對象，不是特困供養人員，是棘洪灘街道確定的春節送溫暖臨時走訪慰問對象。

該街道開展的春節送溫暖活動是將因病長期臥床、因殘疾或精神障礙影響正常生活、因突發變故導致生活困難的居民，納入走訪慰問範圍，由街道和社區為每戶送去統一公開採購的價值500元的米、油、乾果等生活用品，不發放慰問金。