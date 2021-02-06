李子柒YouTube訂閱破健力士紀錄　官媒：講文化故事她是參考答案

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-06 22:33

周二（2日），健力士世界紀錄發文宣布，內地美食短視頻創作者李子柒以1410萬的YouTube訂閱量，刷新了去年7月由她創下「YouTube中文頻道最多訂閱量」的健力士世界紀錄。內地官媒《光明日報》還刊發文章讚揚到，講文化故事，李子柒是個參考答案。

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文章指，李子柒自2019年12月在網絡上走紅後，其名字反復在輿論場沉浮，她帶來的文化現像被多個角度討論，而且討論的質量明顯超出了一般性的公共討論。如果說一年多來有什麼變化，那就是最初關於她的視頻是否是「真實生活」的糾結逐漸消散了，對她背後團隊運作的質疑式微了。更關鍵的是，這種消失不是因為問題有了「是」或「不是」的答案，而是因為問題本身被取消了。短視頻風靡的原因，恰恰不是因為原生態的、粗糙的真實，而是經過精準鏡頭敘事的理想的真實。

文章續稱，短視頻擁有非虛構和故事性的特徵。而李子柒的文化美食視頻，選取中國鄉村場景，長鏡頭展示主人公勞作景象，這是非虛構性；同時，視頻還編輯了鄉村的部分視覺元素，通過主人公的行為——修竹、採筍、釀酒、製衣等等，形成了一種建構性的田園敘事，這種敘事既不屬於哪個具體地方，甚至也不屬於哪個真實的時間。但恰恰是沒有具體地點，它構成了「家鄉」的印象；因為模糊了具體時間，它被受眾看成了中國鄉土文化生活的真實表達，而後者本來是分散在延展的歷史中的。

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文章強調，如同李子柒短視頻剛興起時主流評論所表達的，這是一種以民間方式傳遞中國文化的好方式。一年多後再來看，這種方式和其背後的短視頻媒介規律，也應該在講述文化故事、中國故事中充分運用起來，畢竟視覺傳播已經​​是不可逆的大勢。大主題短視頻往往失之於「急於講道理」，而這種「急」，既和短視頻特徵中的「非虛構」衝突，也和故事性衝突，反而容易阻滯傳播。因此，越是講文化故事的短視頻創作，越要表達一種鬆弛的、生活的真實，需要從一定程度上拋卻目的性、克制表達欲，並從故事上琢磨。

文章最後指，單個創作之外，更基礎的是關注和鼓勵短視頻平台的優秀原創者。主流平台可以依據對方的興趣點和短視頻創作者建立聯結，擅長國風動畫的鼓勵其形式，喜歡二次元形式的鼓勵其選擇價值主題，倒不必求大求全、嚴絲合縫。

（光明日報）