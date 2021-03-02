央視時隔14年再播日本動畫　《工作細胞》東北話配音逗笑網民

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-02 17:44

2月13日，曾紅遍網絡的現象級日本動畫《工作細胞》第一季，在央視六套（電影頻道，CCTV6）播出。日媒的報道指出，這是時隔14年後，央視再次播放日本動畫作品，或許代表中日關係有所改善。 國語版的《工作細胞》自播出以來就引發大量關注。有不少觀眾認為，配音比較符合角色人設。其中在原版採用關西方言的一段劇情中，國語版採用中國最具有代表性的方言之一的東北話，一度登上微博熱搜榜，有網民表示，「哈哈哈哈，笑死了」。

《工作細胞》中的東北話片段，由主角紅細胞意外闖入一片冰天雪地之中開始。一個壯漢關切地問，「大妹子，你咋滴啦（你怎麼了）」。接下來劇情中還夾雜著不少東北話的對話，「這咋嘎嘎冷啊，他是幹哈的啊（這裡怎麼這麼冷，他是幹什麼的）」、「你咋造這麼埋汰呀，給你扑棱扑棱，這都是雪（你怎麼這麼髒，幫你拂去身上的雪）」等。

鑑於東北話抑揚頓挫的語調、繪聲繪色的用詞的特點，再加之東北話在內地的流傳度，讓不少網友在看完之後，表示非常搞笑：

「大早上給我笑精神了」。 「當工作細胞說東北話太搞笑了」。 「哈哈哈哈，輸了個東北人的血」。 「那句大妹子出來我就破防了」。 「不愧是CCTV整的，配音不違和，真帶勁哈哈哈哈」。

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另外，據日媒《東方新報》報道稱，《工作細胞》是日本漫畫家清水茜的漫畫作品，2018年改編為動畫。內容通過「擬人化」紅血球、白血球以及各種病毒，講述「守護人體」的故事，該作品在日本也十分受歡迎。《工作細胞》從數年前開始，就在中國網絡上備受關注，2019年曾獲中國影視界頗有權威的「白玉蘭獎」最佳劇本獎。

報道認為，《工作細胞》此次在中國播放，是由於新冠疫情爆發，全世界對健康和疾病的關注度都在增強，該作品本能讓孩子們學到免疫、預防疾病等知識，有一定的教育意義。

（環球時報／騰訊新聞）