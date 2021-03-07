港澳台分店改用人造肉？　海底撈僅稱：料6月推植物蛋白食材系列

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-07 17:53

近日，北京、上海等地的海底撈傳出醬汁配料的五香牛肉粒，被更換成以大豆製成的素牛肉粒「味伴侶」。事件隨即引起網民關注，更有不少人表示「沒有牛肉粒就沒有了靈魂」。 海底撈今日（7日）回覆《香港01》記者查詢稱，「味伴侶」作為新產品正在上海31間海底撈分店推出。至於香港、澳門、台灣等地的分店是否會有相同舉措，海底撈未有正面回應。

五香牛肉粒是海底撈推出的免費配料，卻一直備受食客喜愛。在微博、小紅書等社交平台上，不時有網紅、博主教網民「海底撈最強省錢攻略」，推薦食客利用免費的配菜自製湯底和主食，例如蕃茄牛肉湯飯、清湯牛肉鍋等，將人均消費由至少100多元（人民幣，下同）降至60元。

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不少網民質疑，海底撈是藉着更換食材，以此杜絕「低消費」食客，又或者是海底撈自己炒作，只為了吸引食客光顧。同時，有傳五香牛肉粒是由澳洲進口牛肉加工製成，因此海底撈改成素牛肉粒，是與原材料價格上升，以及供應量下降有關。

對此，海底撈回應《香港01》稱，「味伴侶」是該店推出的全新植物蛋白產品，作為配料供消費者食用，目前正在上海31間分店進行試點。對於是否因原材料價格上升，供應量下降而取消提供五香牛肉粒，海底撈解釋，「味伴侶」作為一種植物蛋白產品，使用了創新技術製作而成，製作成本比牛肉粒更高。

海底撈表示，為滿足顧客需求，自3月5日起，上海31間分店已將五香牛肉粒列入菜單，以每份約50克8毫的價格對外供應。海底撈又指，「味伴侶」是海底撈推出的首個植物蛋白產品，未來將推出10餘款植物蛋白產品，包括小食、火鍋食材等，目前正在內部測試、品鑑中，預計6月底將有系列植物蛋白火鍋食材上市，真正實現用植物蛋白產品豐富食材品類。