有片｜上海父子放大鏡聚焦實驗　點燃枯草致星火燎原燒毀大片草坪

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-12 18:20

上海申迪東路的光明生態園，園內大片草坪遭人焚毀，一片焦黑，原因竟與一對父子的放大鏡聚焦實驗有關。

事發在上月21日，消防部門突然接報光明生態園發生火災，趕到後只見大片草坪正在燃燒，並且面積不斷擴大。警方事後翻查現場閉路電視，發現當時有一對父子，蹲在草坪上形跡可疑，不久後就發生火災。父親逃離現場後報警。

警方上門調查後，父親劉先生坦言父子二人就是縱火者。原來劉先生兒子剛上學，接觸不少新鮮事物，其中包括有放大鏡能夠聚焦生火。劉先生兒子一直希望想要嘗試，故此當天劉先生就帶同兒子外出游玩，並特地帶上放大鏡，準備演示放大鏡聚焦實驗。

劉先生父子在光明生態園內，隨便找到一片草坪作為實驗場地，透過放大鏡將陽光聚焦在草坪上，片刻後就成功一撮枯草點燃。未料星星星之火，可以燎原，天乾物燥下，火苗轉眼成就形成大火，並且迅速向外擴散，場面一發不可收拾。劉先生沒有想過會引發火災，沒有帶備帶滅火裝備，加上火勢迅猛，只能狼狽地逃離現場。劉先生離開後就立即致電報警，自稱是游客。

大片草坪被燒毀。（021視頻）

劉先生坦承是自己的過失引發火災，願意賠償經濟損失。目前，浦東警方已對劉先生兒子進行批評教育，同時對劉先生處以行政處罰，並責令其賠償生態園經濟損失。

（綜合報道）