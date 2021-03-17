新居落地窗被風刮走波及樓下單位　黑龍江業主未入住已「一肚火」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-17 20:04

黑龍江齊齊哈爾市居民時先生，上月底剛取得新屋鎖匙，惟理應享受當業主喜悅的他近日卻「一肚火」。原來，其單位內的陽台窗戶有損壞，但他向物業公司反映後一直未有人上門維修，結果他尚未搬入新居，窗戶就被大風刮走。

事發於該市建華區華溪小區30號樓。時先生的單位位於9樓901室，但陽台窗戶不翼而飛，變成一個「全景」大陽台；被風刮走的窗戶墮地，窗框支離破碎，玻璃碎片散落一地，不少住戶的玻璃窗亦因該窗戶墮下而受損。

涉事小區的北大門入口已拉起警戒線，並寫有「高空墜物，請走西門」。（鶴城晚報）

居住於同幢5樓501室的住戶于女士透露，時先生單位的窗戶被風刮走一事讓全幢住戶都提心吊膽，她亦慘成事件中的受害者。她憶述，事發時約凌晨3時許，她與丈夫正在睡夢當中，突然聽到一聲巨響，起床查看後發現客廳散落碎玻璃，打開窗簾才發現家中一扇窗戶被不知名的物件撞碎。

隨後，于女士從陽台往下看，才發現其他住戶家中的窗戶被風刮走。她表示，自己家中的窗戶也存在質量問題，部分位置的縫隙能放入一隻手指，擔心某天家中窗戶亦會被風刮走，令他人受傷。

時先生透露，上月22日才取得新居鎖匙，當他打開大門後，卻發現落地窗戶下的水泥台全部開裂，一刮風窗戶就會搖搖晃晃，窗框和樓體脫離，中間有大概兩厘米的距離，十分危險。他當時立即拍照取證，並向物業公司反映，對方也按規定上報給相關部門，惟一直沒有派員上門維修，結果發生墮窗意外。

時先生表示，目前已找到街道辦和社區，對方承諾先讓物業公司幫忙安裝窗戶，然後再將情況匯報給相關部門。

（鶴城晚報）