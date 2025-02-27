江蘇侄子代辦喪事花光伯母23萬遺產：8.5萬買高檔煙酒　法院咁判

《現代快報》報道，江蘇一名男子王義在幫伯母辦喪事時，花光了伯母留下來的23萬（人民幣，下同）遺產，被其伯母的宗親告上法庭。



2月25日，江蘇南通法院終審判決，酌情認定由被告王義向原告等人賠償守夜費和高檔煙酒款的50%共計62500元。



示意圖。（視覺中國）

江蘇一對夫妻並未生育子女，2024年，男方因交通事故去世，喪禮便由男方的侄子王義操辦。不久後，女方也去世，因此前王義操辦老爺子的喪禮時十分妥當，於是便交由其繼續操辦女方張老太太的喪禮，並負責暫時保管老人留下的23萬元遺產。

張老太的侄子張洪兵曾提醒王義，按照農村的習俗辦理，不要超過之前王老爺子的喪事標準，但王義仍大操大辦，最後賬單顯示，張老太的喪事總共支出高達23萬餘元，其中包括王氏宗親守夜費40000元，高檔香煙15條15000元，高檔白酒15箱（每箱6瓶）70000元。

示意圖。（視覺中國）

張老太的侄子認為賬單十分離譜，將王義告上法庭。王義稱，他已經將錢款全部支出，未有剩餘。

啟東法院經審理認為，現有證據證明，繼承人事前已經提示喪事餐飲標準不要超過農村通常標準，在此情況下，王義仍然在喪事中開銷20餘萬元，顯然屬於鋪張浪費，不符合公序良俗原則。因此，法院根據王義的過錯，酌情認定由王義向張洪兵等人賠償守夜費和高檔煙酒款的50%共計62500元，以平衡雙方利益。

王義不服，向二審法院提起上訴。南通中院經審理維持了原判。