重慶女公廁安裝閉路電視？官方回應：為紅外感應器

近日，一名網友在社交媒體上爆料，重慶巴南區李家沱街道的一處公共衛生間女廁所內疑似安裝了閉路電視，引發了廣泛關注。2月27日，內媒《封面新聞》記者針對該事件進行了實地調查。



記者來到網友所提及的公共廁所，位於巴南區李家沱街道環球時代廣場。觀察發現，該廁所的整體裝潢相對較新。在廁所外的牆壁上，安裝了一個類似電視大小的顯示屏，該顯示屏實時記錄著每個廁所隔間的使用情況，並顯示當地的溫度和濕度。

在廁所內部，每個隔間的門上均安裝有燈板，與外部顯示屏相連。燈板亮紅燈表示該隔間正在被使用，而綠燈則表示暫時無人使用。據了解，之前網友所認為的「攝像頭」實際上是安裝在隔間內的紅外感應器，用於檢測隔間是否有人使用。

廁格燈板亮紅燈表示隔間有人，亮綠燈表示沒人。（封面新聞）

這些紅外感應器的外觀接近正常人的拳頭，為白色塑料材質，上面標有「呱呱蛙智聯科技」的字樣。廁所外的顯示器上亦標註了該設備制造公司的聯絡方式。根據企查查App的資料，這家公司位於陜西，是一家高新技術企業。

廁所外的顯示屏記錄廁所的入廁情況。（封面新聞）

該公司的工作人員向記者證實，這些設備僅用於檢測廁所隔間的使用情況，並不具備攝像功能。此外，李家沱街道的工作人員也表示，該廁所是去年10月份竣工驗收的智慧公廁，目前在李家沱街道總共有兩個此類設施。

工作人員補充道：「市民朋友們需要時間來適應這些新設備，未來我們會根據市民的反饋進行改進。」此次事件提醒了公眾對公共設施安全的關注，也促使相關單位加強溝通與解釋。