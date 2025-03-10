有片｜SU7 Ultra衝出賽道 小米汽車急發文：對速度保持敬畏之心
撰文：林芷瑩
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近日，一輛高速行駛中的黃色小米SU7 Ultra衝出賽道，直接撞上賽道邊的圍牆，為3月2日首批新車交付以來，首宗小米SU7 Ultra賽道事故。
影片顯示，一輛黃色小米SU7 Ultra超車後，再下一個彎位失控撞上圍牆。該車車頭嚴重受損，車內安全氣囊彈出。
3月9日晚間，小米汽車發布《小米汽車答網友問（第120集）》，回應小米SU7 Ultra用戶上賽道問題，並呼籲SU7 Ultra用戶注意安全，建議所有想上賽道的用戶都能夠先參加小米汽車精英駕駛培訓，或參與各類專業機構組織的國家賽車執照（場地類）培訓。
文中提到，小米SU7 Ultra原廠無需改裝即可上賽道，但在進行賽道駕駛之前，需要充分了解車輛並保證車輛狀態健康，並掌握必要的賽道專業駕駛知識及規則，「我們非常嚴肅的提醒大家，賽道駕駛是一項富有激情和挑戰的運動，需要具備足夠的專業知識和充分練習，否則極易發生安全風險」。
文中指出，在初次使用小米SU7 Ultra的賽道模式之前，用戶需要在車機中完成對駕駛安全注意事項的學習，並通過考試，方可解鎖賽道模式。若用戶是第一次在該賽道駕駛，建議循序漸進，先充分熟悉賽道路線和剎車點。用戶也可以使用小米SU7 Ultra自帶的「賽道大師App」，了解其他車友在該賽道的路線和駕駛方式。
小米SU7 Ultra具備多種賽道駕駛模式，且各類駕駛參數豐富可調。在初次體驗賽道時，建議不要貿然使用排位模式，先使用耐力模式適應賽道駕駛節奏，並將電子控制系統（ESC、TCS）保持在高擋位。
最後，小米呼籲所有SU7 Ultra的用戶在享受賽道駕駛的樂趣同時一定要注意安全，「對速度保持敬畏之心」。
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