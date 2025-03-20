四川14歲少年意外槍殺6歲親妹　其父為打鳥非法製槍判緩刑4年

中國公安部近日發佈因非法持槍狩獵過失致人傷亡的案件，其中一名14歲男孩玩父親自製的射釘槍，不慎射中妹妹右眼致其死亡，其父因犯非法製造槍支罪，被法院判處有期徒刑3年，緩刑4年。



公安部經偵局3月17日發佈消息，指近年來持續開展打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，社會面非法槍爆物品大幅壓減，各類涉槍爆案件連續大幅下降，並發佈典型案例，用以警示教育。

2023年7月16日，四川省內江市公安機關接到報案：一名6歲女童被槍擊傷右眼，醫護人員到達現場後確認傷者已死亡。

示意圖。（視覺中國）

經查，2015年下半年，犯罪嫌疑人鍾某在自家利用射釘器和鋼管自製成一把射釘槍，平時用於打鳥，用完之後存放於家中。2023年7月16日，鍾某14歲的兒子在家中與妹妹玩耍時，用該槍射中妹妹右眼致其死亡。

鍾某因犯非法製造槍支罪，被法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。