「號稱一周爆瘦5公斤」　內地網紅非法賣「小粉豆」遭警方逮捕

內地近日破獲一宗利用網紅直播販售非法減肥藥的大型犯罪集團，該產品名為「小粉豆」，號稱「一天一粒、一周可瘦5公斤」，實則含有利尿劑成分，導致多名消費者出現嚴重副作用，最終引來警方關注並展開偵辦。



內媒《上觀新聞》報道，該集團透過多名網紅宣傳販售問題減肥產品，其中一名擁有逾500萬粉絲的瘦身網紅「徐州平姊」也在此次行動中被捕。她曾在直播中誇口，「我跟你們說，哪怕你今天晚上吃這麼多，都不要擔心，有了它明天照樣有驚喜」，同時她並搭配大口食用高油、高鹽食物來推銷「一粒瘦」、「小粉豆」等產品，使該產品迅速在網絡爆紅。

然而，有民眾服用後出現頭暈、噁心、腸胃痙攣等不適，將「小粉豆」送驗，檢出含有芐氟噻嗪成分。北京海淀區助理檢察官周世豪表示，芐氟噻嗪是種利尿劑和抗高血壓藥，不應添加在食品中，過度使用極容易導致過敏或是低鉀血症、高血糖。

「利尿劑」偽裝減肥產品，消費者頻尿又嘔吐。（央視網）

警方進一步調查發現，上游廠商聘請了數十位網紅代言推廣，累計粉絲超過1500萬人，進貨價僅1元人民幣一片，售價最高達人民幣69.9元，暴利驚人。儘管被捕網紅辯稱「我自己有做過檢測報告，檢測機構都有出證據，它是沒有問題的」，但警方掌握雙方對話紀錄，證實知情情況下仍於夜間偷偷生產、規避查緝。

專家呼籲，健康減重應以「少吃多動」為原則，切勿輕信來路不明的減肥產品廣告，以免身體健康受到嚴重威脅。