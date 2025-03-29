23歲清大畢業生羅生門荷蘭失蹤　屍體尋獲　警方：不排除任何可能

荷媒報道，近日，荷蘭警方確認，3月21日在阿姆斯特丹新西區附近的水域發現的屍體就是清華大學畢業生羅生門。警方表示，羅生門的死因仍在調查中，目前還沒有排除任何可能。



尋人啓事顯示，失聯男子名叫羅生門，今年23歲，本科畢業於清華大學哲學系，於2024年8月到荷蘭阿姆斯特丹邏輯語言計算研究院攻讀碩士。

3月21日在阿姆斯特丹新西區附近的水域發現的屍體就是清華大學畢業生羅生門。（瀟湘晨報）

2月23日晚上開始失聯。當地時間23日18時許，羅生門最後被目擊出現在公寓附近的超市。據目擊者回憶，羅生門當時「穿著黑色或接近黑色的衣物，散髮，背著雙肩包」。

據羅生門的同學回憶，從2月24日開始，和羅生門合作作業的學長聯繫不上他。2月26日晚，「和羅生門住同一棟宿舍樓的同學叫警察來了，警察進了羅生門的房間，說是有正常生活跡象，叫我們再等兩天看看。」

3月14日，荷蘭警方出動直升機和搜查隊，在羅生門最後消失的區域——阿姆斯特丹Nieuw-West的De Oeverlanden自然保護區進行了搜索，但並未有新的搜查突破。3月15日，荷蘭警方搜索行動繼續進行。

3月17日，羅生門的伯父告訴南都記者，荷蘭警方已出動直升機和搜查隊，在其最後消失的區域進行了搜索，但未有新的搜查突破。另外，他的一部手機在失蹤後第10天被發現有活動信號。

3月21日在阿姆斯特丹新西區附近的水域發現的屍體就是清華大學畢業生羅生門。（瀟湘晨報）

值得關注，家屬還從荷蘭警方獲悉，羅生門的另一部手機在失蹤後第10天被發現有活動信號。由於偵查需要，警方未提供具體位置。