23歲清大畢業生羅生門荷蘭亡 警方：未發現犯罪，不會再調查
撰文：許祺安
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據此前報道，荷蘭警方3月21日在阿姆斯特丹新西區附近的水域發現清華大學畢業生羅生門的屍體。內媒《新京報》近日報道指，荷蘭警方表示，不清楚是自殺、謀殺或是意外，只能說沒有發現犯罪，此後警方也不會繼續調查。
《新京報》引述荷蘭阿姆斯特丹警方，指此前失蹤的阿姆斯特丹大學中國留學生羅生門已確認死亡。「我們不清楚是自殺、謀殺或是意外，只能說沒有發現犯罪，此後警方也不會繼續調查。」一位警員說。
據此前報道，清華大學畢業生羅生門2月23日晚上開始失聯。當地時間23日18時許，羅生門最後被目擊出現在公寓附近的超市。據目擊者回憶，羅生門當時「穿著黑色或接近黑色的衣物，散髮，背著雙肩包」。其後荷蘭警方確認，3月21日在阿姆斯特丹新西區附近的水域發現的屍體就是羅生門。
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