赤腳女踩4.8億年奧陶紀晶花池拍照惹議　專家：已遭不可逆污染

貴州遵義一條為農業灌溉開鑿的引水涵洞，意外揭開了掩埋4.8億年的「地下水晶宮」，洞穴位於4.8億年的奧陶紀地層，水質純淨，被專家稱為「洞穴沉積物基因庫」。然而，一招商考察團隊女子赤腳進入奧陶紀晶花池拍照，引發生態保護爭議。



《新京報》報道，當事人陳女士稱，事發於4月7日，她所在的團隊進入晶花池區域前已脫鞋行走，「是我本人站在上面拍照」。她表示，團隊是政府招商過去做開發前採，她已經是第4次入洞考察，「我們是從一個黑暗的通道口穿越到那一段，在沒有抵達那一段之前，我們所有人是脫了鞋進去的。進入到洞穴裏面，它都有一定的破壞程度所在」。

當事人介紹，團隊在進入晶花池區域前已脫鞋行走。（影片截圖）

當事人介紹，其所在團隊是政府招商過去做開發前採，她已經是第4次入洞考察。（影片截圖）

當地文旅局證實涉事者為招商對象。道真縣文旅局工作人員稱，陳女士是道真縣的招商對象，以前就有聯繫，她進洞確實是因為是招商需要，「就是同意她進去的」。

中國地質學會洞穴專委會秘書長張遠海稱，人體油脂與指甲油將打破沉積物萬年化學平衡，一旦化學平衡被打破，「它就不會再生長進化了」，專業人士的基本原則是進入洞穴不踩水。

目前，該洞穴已徹底封閉加以保護。張遠海表示，晶花池遭污染或致科學數據失真，並呼籲相關部門盡快推進洞穴保護立法，加強洞穴知識科普，讓民眾理解「洞穴保護關乎整個生態系統」。

貴州道真縣一招商考察團隊女子赤腳進入奧陶紀晶花池拍照。（影片截圖）

貴州道真縣一招商考察團隊女子赤腳進入奧陶紀晶花池拍照。（影片截圖）

貴州深山發現4.8億年前｢地下水晶宮｣ 全球罕見洞穴沉積物基因庫

「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。中國地質學會洞穴專業委員會副秘書長、遵義洞穴探險家趙揭宇介紹，洞穴鮮有人類生活，毗鄰貴州大沙河自然保護區，擁有極佳的水源，且經數百米白雲岩層長距離過濾、水質純淨，孕育出全球罕見的「洞穴沉積物基因庫」。

洞內有的穹頂高達100多米，水滴在下墜過程中，霧化成富含碳酸氫鈣的「氣溶膠」，在石筍、洞底凝結出千奇百態的石花、石枝、石葡萄、石珊瑚等，形成「霧化沉積」奇觀——這是全球僅有的幾處同類現象之一。

洞裏有一個數萬平方米的洞廳，上千根純白石鐘乳如冰晶森林般亭亭玉立於其中，雪白質感源於水中碳酸鈣純度極高且無雜質干擾。（新華社）

「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。（新華社）