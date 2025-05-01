北京外科醫生出軌　情婦靠神秘「4+4」制度成醫生？衛健委要查

北京中日友好醫院胸腔外科醫師肖飛出軌多名院內同事，事件持續發酵。肖飛出軌對象之一的實習醫師董襲瑩本科畢業於哥倫比亞大學巴納德學院經濟學，回國後僅用四年取得醫學博士學位，並以一年時間完成原本需要三年的住院醫師規範化培訓（規陪），「4+4」制度引發內地熱議。



國家衛生健康委新聞發言人表示，近日，關注到中日友好醫院胸外科肖某被舉報所引發的相關輿情。我委已成立調查組，堅持實事求是、客觀公正原則，聯合有關方面對事件涉及的肖某、董某及有關機構等進行認真調查核查，對發現的違法違規問題將依法依紀嚴肅處理。



據了解．肖飛近日遭妻子檢舉其與院內至少四名同事發生婚外情，對象包含護理師、護理長及醫師。

其中身為「小六」的實習醫師董襲瑩被爆料曾在手術中因操作失誤被護理師罵，肖飛竟情緒失控對該名護理師怒吼，隨後把董襲瑩帶離手術室，丟下已經麻醉的患者長達40分鐘。目前肖飛已被醫院解聘，但他對院方處理結果提出異議，強調「我有私生活問題，醫德沒問題」，更稱董襲瑩成績優秀。

協和醫院實習醫師董襲瑩。（觀察者網）

但內地網民卻發現由於涉事人員董襲瑩大學並非是醫學系，而是透過爭議的「4+4」培養模式，畢業於北京協和醫學院臨床醫學長學制試點班（即4+4試點），引發網民對該教育模式的批評和對董襲瑩「特權路」的質疑。

據了解，北京協和醫學院近年新開展的「4+4」培養模式，允許非醫學專業的本科生通過四年醫學博士課程和一年規培，直接晉升為執業醫生，大幅縮短非醫學背景學生成為醫生的時間，繞過了傳統醫學生需經歷的八年醫學教育。

網民質疑，一般醫學生須苦讀八年，經歷漫長的理論學習和臨床實踐，才能站上手術台，而「4+4」學生僅用一半時間就可上崗，這種「速成」模式可能影響醫療品質。

以董襲瑩為例，她在美國的大學經濟系畢業，回國後沒有參加統一筆試，而是透過家庭關係直接進入協和醫學院攻讀四年制的臨床醫學博士，再經過規培一年獲得醫學博士學位和執業資格。

網民更查出董襲瑩的父親董曉輝是大型國企的黨委書記、母親米振莉則是北京科技大學黨委副書記，批評董襲瑩利用特權關係取得醫師資格。

北京中日友好醫院胸腔外科醫師肖飛遭解聘。（網絡圖片）

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網民更翻出董襲瑩的論文，這篇題為「跨模態影像融合技術在醫療影像分析中的研究」的論文共61頁，其中正文僅30頁。另外，董襲瑩的研究方向為婦科影像，博士論文上顯示指導老師卻是骨科院士，學位證書顯示為內科，規培在胸腔外科，目前工作則在泌尿外科，再次引發質疑。

前首都醫科大學校長饒毅：「4+4」制度沒問題

前首都醫科大學校長饒毅2024年饒毅曾公開發言批評，協和有不爭氣、落後的情況，包括任人唯親問題，他更表示「對協和近四十年的情況，我有些許瞭解。我說的那些基本事情其實協和的人都知道的，只是他們不公開說。由我說一下，帶點幽默、帶點刺激，目的是希望協和醫學院勇於改革，適合國家和人民所投入的支持以及所給予的希望，對得起新時代、對得起大眾。」。

但此次肖飛事件爆發，他發文稱不覺得「4+4」制度有問題，他提到，協和醫學院校長王辰王辰教授銳意改革。其中4+4就是一項，這一項目既打破清華大學對協和招生的壟斷和限制，更可以從全國優秀高校再招一批學生，對協和有百利而無一害。

饒毅介紹，美國最初主要是為了醫生年齡不要太小，而建立4+4，逐漸賦予多學科背景的優勢，包括鼓勵一部分文科，美國醫學畢業生到醫院之後還有培訓。

協和創辦最初只是模仿美國，但因為規模有限、擔心專業問題而用了協和獨一無二的4年燕京大學生物加4年協和醫學。2018年，協和的4+4更加接近美國模式，只是限制了本科畢業的學校。

首都醫科大學校長饒毅。（網絡圖片）

饒毅強調，需要區分個人行為與教育體系。4+4是培養體制，與舞弊、違規無必然聯繫。而是應該在實踐過程中嚴格任人唯賢。4+4的模式不僅完全適合協和醫學院（它從來就規定畢業之後還有臨床規培），而且適合其他部分院校，當然需要非常慎重規範、嚴謹執行。不能因為幾個學生的事件而因噎廢食。