中國攝影師巴塞羅那被搶一招「鎖喉」爆紅　他：中國人出事不怕事

一名在西班牙工作的中國攝影師日前在西班牙巴塞羅那（Barcelona，巴塞隆納）工作時遭遇3名搶匪，在對抗過程中施展「鎖喉」招式，勒住一名搶匪的脖子，拿回了自己的攝影設備。



消息傳回中國後，許多網友都大讚攝影師英勇，他則親自在微博上發文解釋事發經過，他表示中國人在外旅遊很常被搶匪當作是「眼中的肥肉」，原因在於中國治安好，許多人會隨手把手機和包包放在一旁，或穿戴昂貴首飾出門，他呼籲大家不要去偏僻的地方，如果在人多的地方要大聲呼救，他最後說道，「中國人出門不惹事，出事不怕事！」



攝影師小田因為這件事爆紅，他在微博錄製影片解釋，自己是在一家西班牙當地的製片公司工作，遇搶的當天正在拍攝，攝影師與助理正好去買水，留下他一個人看東西，有人突然拍了他的肩膀，問他，「是不是你的手機？」，他一看真的是同事的手機，就伸手去拿，沒想到對方一直不給他。

小田發現不對勁，立刻轉身往左邊看，發現攝影裝備遭一名騎電動車的男子拿走，立刻衝過去用格鬥技術中抓住對方，並且鎖喉讓對方無法掙脫。這名男子的2名同夥衝過來時，小田的同事也趕了過來，將相機拿回。

小田說，當時對方一直用力想要掙脫，他警告對方放鬆，否則他會更用力，「後來我們達成一致，他放鬆下來，我也放鬆下來，不會對他造成任何的危險。有圍觀的群眾報了警，幾分鐘之後，他們就被帶走了。」

他指出中國人是這些搶匪眼中的肥肉，「因為國內比較安全，你會隨意把手機、錢包放在桌上，也會帶昂貴的首飾走在街上。」小田還提到，有不少網友留言說也想他這一招，但表示不建議大家出手，因為不知道對手是否帶有武器或有同夥，非常危險。

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最後小田說道，海外旅行時一定要保持警惕，不要去偏僻的地方，「中國人出門不惹事，出事不怕事！」