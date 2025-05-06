流浪貓高處跌落火鍋燙傷　老闆證已離世　網民：去喵星一定要幸福

5月2日，重慶市一隻流浪貓從高處墮下，直接掉入露天區的火鍋中，熱湯濺傷9人。老闆不僅承擔所有醫療費用，更決定收養流浪貓並取名為「五一」，但今日（6日）傳來噩耗，火鍋店老闆表示，掉入火鍋的「五一」已離世。



5月2日晚，重慶市九龍坡區一火鍋店外，流浪貓「五一」突從天而降，直接掉入露天的火鍋之中。熱油飛濺導致多名客人被燙傷，「五一」也燙傷骨折，現場一片混亂。

事發後，店方迅速將受傷客人送往醫院，並積極賠付客人損失，同時將「五一」送往重慶瑞派名望動物醫院醫治。火鍋店合夥人曾表示，等貓咪康覆，就讓牠在火鍋店「打工」當保安，賠償損失 。

事發後，火鍋店老闆將流浪貓送到寵物醫院搶救。（影片截圖）

事發後，火鍋店老闆將流浪貓送到寵物醫院搶救。（影片截圖）

事發後，火鍋店老闆將流浪貓送到寵物醫院搶救。（影片截圖）

《封面新聞》報道，火鍋店老闆與醫生的聊天紀錄顯示，流浪貓「五一」的體溫不穩定，循環差，生化檢查白蛋白偏低，燙傷皮膚大量滲出，引起的蛋白流失、血漿黃疸，隨時有可能休克死亡。

寵物醫院全力救治「五一」，甚至全額承擔其治療費用，惟在5月6日凌晨，「五一」的病情突然惡化。醫護人員全力搶救兩個多小時，仍未能挽回牠的生命。

火鍋店老闆為流浪貓取名為「五一」。（影片截圖）

流浪貓「五一」留院多日。（影片截圖）

「五一」情況曾經好轉。（影片截圖）

火鍋店老闆表示，掉入火鍋的流浪貓「五一」已離世。（抖音）

網民睇法：

傷太重了。店主也盡力了。

店主小姐姐也盡力了，雖然沒有挽回生命有些遺憾

根本不敢相信，還以為之後能去店裏擼擼五一，五一在喵星再也沒有痛苦

本來以為牠因禍得福，結果牠還是沒能挺住

貓貓走好 去喵星一定要幸福！

五一，走好，寶寶，願喵星安寧

五一走好，我們都惦記你，在喵星要快樂地玩！

好可惜，以為五一會有幸福貓生呢，一路走好，我們都愛你

