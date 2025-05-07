安徽漢吊鹽水後休克不治　家屬稱醫護未問過敏史　衛健委介入調查

5月4日，安徽有患者在阜陽市中醫院吊鹽水後失去意識，搶救後不治。阜陽市衛健委已介入調查。涉事醫院稱已啟動調查，正在開展屍檢，具體死亡原因有待調查。



《新京報》報道，李先生介紹，其54歲父親於2025年4月29日檢查出高血壓。5月4日因頭暈，當日下午2時許前往阜陽市中醫院就診。

阜陽市中醫院門診病歷顯示，初步診斷為短暫性腦缺血發作；高血壓病；黑朦待查。院方讓李父吊鹽水輸藥，包括200毫升氯化鈉注射液和100毫升刺五加注射液。

李先生父親注射的藥物。（新京報）

據介紹，刺五加注射液用於肝腎不足所致的短暫性腦缺血發作、腦動脈硬化、腦血栓形成、腦栓塞等。亦用於冠心病、心絞痛合併神經衰弱和更年期綜合症等。

李先生稱，開始吊鹽水輸藥後，父親感到手部瘙癢不適，並伴有劇烈腹痛。阜陽市中醫院搶救記錄顯示，隨後醫生採取調慢滴速、停止吊鹽水輸藥、使用激素等方式；在患者意識模糊、頸動脈搏動消失、心電監護顯示心室顫動後，醫生予以除顫、心肺復甦、氣管插管等搶救措施。搶救後，患者仍無自主心率。家屬隨後聯繫阜陽市人民醫院急診科，請求轉院進一步搶救。

阜陽市人民醫院急診病歷顯示，5月4日晚上7時39分，患者到達醫院時已深度昏迷，呼吸與心跳均無法測出，處於氣管插管狀態，呼吸機輔助通氣。查體見雙側瞳孔散大固定、對光反射消失、大動脈搏動消失，心電監護及心電圖呈直線，四肢刺激無反應。

阜陽市人民醫院急診科出具的居民死亡醫學證明（推斷）書顯示，李先生的父親於5月4日晚上8時02分死亡，原因是呼吸心跳驟停。

李先生的父親在阜陽市中醫院的病程記錄。（新京報）

據介紹，刺五加為中藥注射液，2018年國家藥品監督管理局發布文件稱，應在刺五加注射劑原說明書中增加：本品不良反應包括過敏性休克，應在有搶救條件的醫療機構使用，使用者應接受過過敏性休克搶救培訓，用藥後出現過敏反應或其他嚴重不良反應須立即停藥並及時救治。

刺五加注射液說明書中顯示，用藥前要認真詢問病人的過敏史，對過敏體質者應慎用，如確需使用應注意監護。此外，靜脈滴注每20毫升藥液溶媒不應少於100毫升。

阜陽市中醫院。（阜陽市中醫院官網）

李先生表示，吊鹽水前，醫護人員沒有詢問過敏史，他主動告知父親對雙黃連過敏，但吊鹽水前，防方也沒有為父親做過敏測試。李先生要求封存病歷，進行屍檢。

5月6日，阜陽市衛健委表示，已介入調查此事。阜陽市中醫院表示，醫院已啟動調查，正在開展屍檢，具體死亡原因等待調查。