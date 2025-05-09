毒過砒霜！湖南3歲女童突嚴重脫髮　赴醫院被確診鉈中毒

湖南一名3歲女童近日出現不明原因眼神呆滯、無法正常行走，甚至嚴重脫髮的情況。赴醫院檢測後發現血鉈、尿鉈值均遠超標，確診為急性鉈中毒。醫生介紹，生活中誤食被污染的食物或水均可能導致鉈中毒。



湖南一名3歲女童近日出現不明原因眼神呆滯、無法正常行走，甚至嚴重脫髮的情況。（瀟湘晨報）

據介紹，鉈的元素符號是Tl，在元素周期表中與鉛、汞同屬「重金屬家族」。鉈的物理特性是銀白色金屬，質地柔軟如蠟，常溫下暴露空氣迅速氧化變灰。鉈離子(Tl⁺)與人體必需的鉀離子(K⁺)大小電荷相似，鉈能夠有效地模仿鉀元素，取代身體各部位中的鉀，中樞神經系統受到的影響最為顯著。

而鉈的成人致死量僅10-15 mg/kg，毒性高於砒霜。生活中若誤食礦區附近的野菜、被污染的井水、河水等，均可能導致鉈中毒。

鉈中毒患者「米氏紋」特徵。（瀟湘晨報）

鉈中毒48小時內被稱為潛伏期，會有噁心、嘔吐，腹脹、腹痛，便秘以及少見的腹瀉，通常在攝入毒物數小時內發生，也可發生心動過速、高血壓和胸痛。2天到2周為進展期，四肢如「萬針穿刺」、肌肉無力，突發脫髮是典型標誌，部分個案發生急性腎損傷、肝毒性、貧血等。而2-3周後為晚期，視神經萎縮伴視力喪失、運動障礙、言語障礙、智力異常、記憶障礙、焦慮及抑鬱等。

醫生表示，「鉈中毒」治療並不困難，早期發現、早期治療，急性鉈中毒患者可完全康復；但重度中毒者病死率高，也可遺留不同程度後遺症。死亡原因與延遲診斷、漏診、誤診和誤治密切相關。