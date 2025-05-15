着瑜伽褲上門煮飯月入近2萬被質疑　杭州女私廚：客戶90%都市女性

內地近年興起「上門私廚」這一職業，吸引不少廚師入行。來自浙江杭州的32歲女子「阿綠」便是其中一員，靠著上門煮飯，現時她的月薪近2萬元人民幣，令網友驚嘆。然而，爭議也隨之而來，除了質疑她「日均6單」的真偽，還有人指出她穿瑜伽褲上門煮飯，是博眼球。對此，阿綠回應指，對於走紅有些意外，她只是把愛好變成了生活，並強調自己平時休閒的時候就是穿健身服，沒有刻意地說為了流量去穿，而客戶中90%都是20至35歲的都市女性。



阿綠大學時就讀漢語言文學專業，後來輾轉於公眾號運營、淘寶店主、烘焙工作室等多重身份，但一直找不到真正適合自己的職業方向。她坦言，在別人眼中，自己大概是個「不務正業」的人，因在職場中，她討厭被規則束縛，只是做直播的話又覺得內耗嚴重。

由於自己多年的愛好是煮飯，廚藝備受身邊人肯定，去年底，阿綠轉行成為一名「上門私廚」，並花了7天時間研究同行案例、設計服務流程，之後在社交媒體發布廣告，「三菜一湯88元，四菜一湯118元」。第二天，她便收穫第一位客戶。

阿綠準備的菜肴。（大河報）

阿綠準備的菜肴。（大河報）

阿綠準備的菜肴。（大河報）

據阿綠介紹，現時她的客戶中，高達90%都是20至35歲的都市女性，她們包括自媒體博主、電商運營、短片達人等，不少都是需要熬夜工作，共通點是作息不規律，但渴望吃到現炒的熱菜。

憑借高效服務和定制菜單，阿綠的口碑逐漸積累起來，訂單如滾雪球般增加。近日，她發布的煮食片段意外登上熱搜，不少網友對她月入近2萬表達驚嘆。

但同時，爭議也隨之而來。對於阿綠「日均6單」的接單效率，網友提出疑問，「服務包含買菜、烹飪、清潔等全流程，幾小時接一單？通勤時間怎麽辦？」

網友質疑阿綠的接單效率。（大河報）

對此，阿綠公開了她的時間表：清晨7:15起床，7:30出門，乘地鐵1小時到第一位客戶家，準備早餐和午餐便當；上午9:30前搞定第一家，開始前往接下來的客戶家；午間連續轉場，靠三明治解決午餐；晚上8:00結束最後一單，全天工作約12小時。此外，她表示自己一周只休息半天，每周還有些團餐的訂單。

阿綠每天一早就開始工作。（大河報）

阿綠認為，相比傳統的家政阿姨，自己更懂年輕人要什麽，高效更是其「殺手鐧」。因此，現時她已經形成了固定客源，很多都是一訂就訂一個月，也使她能更固定並更好地利用時間。

阿綠與客戶交流。（大河報）

另一方面，部分網友將焦點轉向阿綠的穿著，因畫面顯示，她常穿瑜伽褲和休閒裝，因而被質疑「靠外形博流量」，甚至有人直言「飯菜普通，人倒是挺好看」。

不過阿綠也獲得一些網友力挺，認為其有穿衣自由，「有規定做飯穿什麽嗎？」、「為什麽男性創業就是『拼搏』，女性創業還要『自證清白』？」

面對穿著質疑，阿綠直面回應。（大河報）

對於質疑，阿綠大方回應：「有流量是好的，但我沒有刻意地說為了流量去穿這個。因為我平時休閒的時候就是穿健身服，我衣櫃裏最多的就是這個衣服。」她強調瑜伽服穿著很舒適，僅此而已。

對於未來發展時，阿綠的終極目標是打造一個純女性私廚團隊，她認為這不僅是商業擴展，更是解決一個隱秘痛點，即絕大部分的客戶都是獨居女性，她們更希望廚房裏站著的是能一起聊護膚話題的姐妹，而並不是單單解決吃飯問題的廚師。