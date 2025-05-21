哈爾濱客機觸地復飛空中盤旋10多分鐘　多名乘客嘔吐，失重感明顯

周二（20日），網民指出，由北京飛往哈爾濱的南方航空CZ5968次航班在輪子接地後再次復飛，隨後在機場上空盤旋一圈，最終平穩降落。該事件引起了乘客的廣泛關注和討論。有乘客周三（21日）透露，飛機在降落時非常顛簸，有明顯的失重感，很多乘客都被晃吐了。



據乘客陳女士（化姓）回憶，飛機在降落時顛簸劇烈，讓許多乘客感到不適。她表示，機長在接近降落時曾提醒乘客繫好安全帶，並指出飛機遭遇氣流影響。陳女士形容，飛機在觸地後立即拉升復飛，令她感到驚慌。

乘客憶述。（極目新聞）

另一名乘客王先生（化姓）補充道，飛行過程中許多乘客表現出緊張情緒，復飛後飛機在哈爾濱太平機場上空盤旋約十幾分鐘，最終安全降落。王先生提到，機組人員並未對復飛原因做出解釋，讓人感到他們對此情況似乎已經習以為常。

根據航旅縱橫的信息，該航班於11時14分從北京大興機場起飛，13時03分抵達哈爾濱，比原定時間提前了13分鐘。在降落前，飛機經歷了多次顛簸，包括6次重度顛簸和2次中度顛簸。

該航班於11時14分從北京大興機場起飛，13時03分抵達哈爾濱，比原定時間提前了13分鐘。（極目新聞）

在降落前，飛機經歷了多次顛簸，包括6次重度顛簸和2次中度顛簸。（極目新聞）

南航客服人員表示，未收到關於該航班復飛的具體信息，推測可能由於機場跑道狀況或天氣原因導致飛機選擇復飛。哈爾濱市氣象局的工作人員指出，當日中午已發布大風藍色預警，但對機場周邊的具體天氣情況並不清楚。

資深機長陳建國解釋，飛機觸地復飛的原因多樣，包括接地距離過長、接地後彈跳過高、跑道上有障礙物、天氣變差或管制員的指揮等。