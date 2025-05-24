婚房裝修完尚未入住被糞水浸泡　業主親見崩潰：已漫過腳踝

廣西柳州市民羅先生早前斥資買下婚房，可令他始料未及的是，婚房在裝修完成後尚未入住，近日卻意外遭遇污水倒灌，讓他和家人感到無法接受。目前，羅先生已請定損公司評估損失，並計劃透過法律途徑維護自身權益。



據《南國今報》報道，羅先生的新房位於柳州市河西路榮和天築的13樓，去年5月交房，並於10月完成裝修。因為打算通風幾個月再搬進新家，他和家人並未立即入住。

然而，4月29日上午，羅先生接到物業管家的電話，告知其入戶門出現滲水情況。當他回到家中，驚愕地發現污水已漫過腳踝，並散發出刺鼻的臭味。

羅先生的新房面目全非。（南國今報）

羅先生的新房面目全非。（南國今報）

羅先生的新房面目全非。（南國今報）

羅先生的新房面目全非。（南國今報）

羅先生的新房面目全非。（南國今報）

儘管物業已進行清理和消毒，但屋內仍可聞到難聞氣味。羅先生表示，裝修過程中未與工人發生矛盾，物業也已在去年11月檢查完畢並返還押金，因此懷疑污水問題與裝修無關。

羅先生與物業協商未果，最終選擇打開家門排放污水。物業隨後提供沙袋防止污水擴散，並於4月30日請來保潔公司清理污水。現場可以看到，羅先生的家具和電器已遭受損害，牆壁和門框出現明顯的污漬和翹邊。

櫃子邊緣出現翹邊情況。（南國今報）

曾有污水從床縫邊緣冒出。（南國今報）

羅先生心中憂慮，因為這套新房是他和女朋友的婚房，原本計劃在5月底喬遷，現在一切計劃都被打亂。

經調查，小區物業發現13樓與12樓之間的公用立管被卷紙堵塞，導致污水無法排出，最終倒灌至羅先生家中。物業負責人表示，根據服務合同，物業僅負責一樓至化糞池的排污管道疏通，而不負責樓棟內的管道。

公用立管被堵塞。（南國今報）

針對羅先生的維權問題，廣西國觀律師事務所的王一辰律師指出，若無法查明具體責任人，則可能需要承擔連帶責任。物業若未及時通知其他住戶停止使用管道，則需承擔一定賠償責任。