張學友東莞演唱會撞期高考遭家長集體投訴！主辦方終跪低改期致歉

「歌神」張學友忙著為「張學友60+巡迴演唱會」四處巡迴演出，惟因東莞站原訂的6月表演日期有兩天與全國高考日期重合，距離1.6公里外有考場，因此近日遭到當地家長和考生投訴，希望演唱會延期，引發爭議。



東莞站主辦方昨天（27日）突然宣佈，演唱會確定延期至8月29日至31日舉辦，並向廣大歌迷表示歉意。



張學友演場會在東莞引發爭議。（視覺中國）

東莞站主辦方指，原定於6月6日至8日舉辦的演出確定延期至8月29、30、31日，時間與地點皆維持不變，依舊在東莞銀行籃球中心晚間7點半登場。

內媒早前報道指，演唱會場地「附近」是東莞市第六高級中學考點；演唱會是在晚上7點半開始，持續2.5個小時，高考考試開始時間是上午9點，結束時間是下午5點。

當局早前回應：演唱會舉辦時段和高考沒有重疊

在5月22日，東莞市文化廣電旅遊體育局也回應稱，「張學友演唱會的開始時間為6月6日至8日晚上19時30分，時長約2.5小時。 6月7日和8日的高考開考時間為上午9時00分，結束時間為下午17時00分，演唱會舉辦的時段和高考的時段沒有重疊。」

針對場地，當局又稱舉辦演唱會的東莞籃球中心是一個封閉的室內場館，離場館最近的高考考點東莞市第六高級中學直線距離約有1.6公里。經現場測試，並結合籃球中心過去舉辦大型演出的情況綜合研判，對外產生的噪音較小。

歌神張學友。

當地媒體曾在官方微信兩次發布了張學友東莞演唱會的推播文章，在文章評論區，有一些網友對張學友東莞演唱會選擇在了高考時間舉辦表示了質疑，認為會影響到考生以及附近考點的交通，有些不妥。也有一些網友認為高考考試是在白天，演唱會是晚上舉辦，不會對高考產生影響。

當地的「陽光熱線問政平台」多位網友進行投訴反映。（縱覽新聞）

家長：為何一定要選擇在高考時間舉辦

有網民發文稱，「這三天正是高考的日子，演唱會場館和高考考點東莞市第六高級中學距離只有2公里。即使政府承諾做好了萬全的措施和預案，身為高考的家長，我們仍有諸多顧慮，即使只有萬分之一的可能對高考產生影響。」這名網民在貼文中質疑，高考時間早已固定，全年檔期充裕，演唱會為何一定要選擇在高考時間舉辦。