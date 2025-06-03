河南女精神病發持械當街打砸多架車輛　被頂在擋風玻璃上前行

周二（3日）上午，一段關於河南一名女子在車輛引擎蓋上持械打砸擋風玻璃的影片引發廣泛關注。畫面中女子隨機擊打車輛，造成多架車損毀。事主當場被控制，警方介入調查。官方最新通報指出，女子是精神病發作。



畫面顯示，一輛新能源轎車正在十字路口等待左轉，女子突然站在引擎蓋上，持械擊打擋風玻璃兩次。隨後，轎車起步左轉，女子被頂在擋風玻璃上前行。

女子還隨機擊打了兩輛其他車輛，有人下車呵斥女子的行為。她並在一輛奧迪轎車上擊打了車身7次，其間玻璃碎片四濺。事件中，一輛奧迪車和一輛本田車的擋風玻璃均有破洞。

女子持械當街打砸多架車輛。（極目新聞）

事件發生後，警方迅速趕到現場，將涉事女子控制在路邊。據了解，當地商戶表示，他在周一（2日）的微信群中看到過該影片，但對事件的具體情況並不詳悉。

周二下午，河南洛陽伊川縣人民政府城關街道辦事處發布情況通報，指事發於周一（2日）18時許，29歲女子位某在伊川縣豫港大道與伊尹路交叉口擊打過往車輛，造成數輛汽車輕微受損，公安機關及時介入處置。

經核實，位某為精神病發作，現已送入專業精神衛生機構進行治療，其家屬表示願意承擔相應的賠償責任。