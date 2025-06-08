聽眾稱湛江欠134萬工程款2年 電台主播連線當地遭懟 ｢掛掉｣
撰文：許祺安
出版：更新：
綜合內媒報道，近日有聽眾向《廣東民聲熱線》投訴，稱湛江政府欠他134萬（人民幣，下同）工程款2年不還，當電台主播打電話詢問此事時，湛江市坡頭區政府辦公室有工作人員對接線職員表示「不用理，掛掉！」事件曝光後，兩位涉事人員遭停職檢查處理。
廣東廣播電視台6月6日發佈的影片顯示，一位電台聽眾袁先生向主持人投訴，稱自己此前負責的廣東省湛江市坡頭區龍頭鎮雨污分流工程，於2021年5月開工，2023年年初完成了驗收和財政審核，但政府至今沒有支付約134萬的尾款，「我都給人家追到走投無路了，幾年都不敢回家過年了。」
龍頭鎮副鎮長表示，因為上面的資金沒到，所以沒辦法支付。但當電台主持人打電話到湛江市坡頭區政府辦公室詢問事件時，電話傳來嬉笑聲，一名工作人員指示接電話的工作人員「不用理，掛掉！」
6月7日，湛江坡頭區人民政府辦公室通報事件，指已經派駐紀檢監察組已對此事開展調查，對兩位涉事人員予以停職檢查處理。
網民評論：
「自罰三杯～下次繼續～」
「其實人家做的相當不錯了，電話還能打的進去，更加讓我震驚的是還有人接。我們這邊通常都是處在打都打不進去的狀態。」
「欠款什麼時候結，是怎樣情況沒個回應嘛？」
「我們依然不知道是哪兩個人要帶薪休假。」
「居然還有人接聽，很驚訝哦」
因爭水源祖訓｢不往來不通婚｣ 廣東汕頭兩｢百年世仇村｣宣布大和解廣東3座博物館的現代美學 包括香港設計師的「月光寶盒」廣東成立AI與機器人產業聯盟 技術攻關進入加速階段楊貴妃念念不忘的荔枝 帶動廣東這地百億大產業