聽眾稱湛江欠134萬工程款2年　電台主播連線當地遭懟 ｢掛掉｣

綜合內媒報道，近日有聽眾向《廣東民聲熱線》投訴，稱湛江政府欠他134萬（人民幣，下同）工程款2年不還，當電台主播打電話詢問此事時，湛江市坡頭區政府辦公室有工作人員對接線職員表示「不用理，掛掉！」事件曝光後，兩位涉事人員遭停職檢查處理。



有工作人員對接線職員表示「不用理，掛掉！」。（影片截圖）

有聽眾向《廣東民聲熱線》投訴。（影片截圖）

廣東廣播電視台6月6日發佈的影片顯示，一位電台聽眾袁先生向主持人投訴，稱自己此前負責的廣東省湛江市坡頭區龍頭鎮雨污分流工程，於2021年5月開工，2023年年初完成了驗收和財政審核，但政府至今沒有支付約134萬的尾款，「我都給人家追到走投無路了，幾年都不敢回家過年了。」

電台主播連線當地遭懟 ｢掛掉｣。（影片截圖）

龍頭鎮副鎮長表示，因為上面資金沒到，所以沒辦法支付。（影片截圖）

龍頭鎮副鎮長表示，因為上面的資金沒到，所以沒辦法支付。但當電台主持人打電話到湛江市坡頭區政府辦公室詢問事件時，電話傳來嬉笑聲，一名工作人員指示接電話的工作人員「不用理，掛掉！」

6月7日，湛江坡頭區人民政府辦公室通報事件，指已經派駐紀檢監察組已對此事開展調查，對兩位涉事人員予以停職檢查處理。

網民評論：

「自罰三杯～下次繼續～」

「其實人家做的相當不錯了，電話還能打的進去，更加讓我震驚的是還有人接。我們這邊通常都是處在打都打不進去的狀態。」

「欠款什麼時候結，是怎樣情況沒個回應嘛？」

「我們依然不知道是哪兩個人要帶薪休假。」

「居然還有人接聽，很驚訝哦」

