峇里島狂歡洗3萬　上海男追女失敗要求對方AA制還錢　法庭咁判

最近，上海一對男女因為旅遊費用的事鬧上法庭。該名男子在追求該女子時花費巨大，但最終追求不成後要求女方返還費用。



陳先生追求李女士期間，兩人參加「峇厘島+泗水7天6晚之旅」。（示意圖/VCG）

內媒報道指，案情顯示，在2024年9月，陳先生追求李女士期間，兩人決定參加「峇厘島+泗水7天6晚之旅」，選擇了「二人獨立拼團」的旅遊形式，每人費用15,210元（人民幣，下同），李女士對這個費用也是清楚知曉的。

陳先生向旅行社支付了兩人的旅行費用，共計30,420元。10月2日到8日，兩人按計劃開啟了浪漫的異國之旅，盡情享受著旅行的快樂。

旅行結束回到上海後，10月21日，陳先生要求李女士支付她那一份旅行費用，可李女士卻遲遲沒有支付。

陳先生覺得自己的錢不能就這麼不明不白地花了，李女士不支付費用的行為讓自己遭受了損失，於是以不當得利為由，將李女士告上了法庭，要求她支付15,210元的旅行費用。

女方：未答應AA制

對於陳先生提出的訴求，李女士堅稱陳先生出資是自願行為。她稱陳先生主動追求自己，此前南京旅遊也是陳先生出費用，旅行中自己承擔了餐飲、生活用品等費用，不構成不當得利且未答應AA制，不同意陳先生訴訟請求。

法院審理認為，本案從聊天記錄看，陳先生在追求李女士時，明知且自願支付旅遊費，李女士未同意承擔，其得益不構成不當得利，無返還依據，對陳先生訴求不予支持。