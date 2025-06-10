玩漂流遭高壓水槍射傷右眼失明　肇事者逃逸　女遊客急尋目擊者

炎炎夏日，不少人都會選擇去游泳或者水上樂園等遊玩消暑，但有女事主在社交平台發文稱，近日在山東一景區玩漂流時，被人用高壓水槍射傷右眼，當場失明，肇事者打傷她後逃離現場，她希望尋找目擊證人，為她作證。



《揚子晚報》報道，事發於山東省濰坊市臨居縣齊魯嵩山峽谷漂流景區。女事主發文稱，6月7日下午4時許，她在景區玩漂流時，突然被一群人惡意從船上拖到岸邊，近距離用高壓水槍射向其身體，「我被很大的沖擊力壓住，抱住頭蹲著，當時水槍弄的我後背還有側臉很痛」。

女事主玩漂流時，被人用高壓水槍射傷右眼。（揚子晚報）

女事主大聲制止後，一名男子再次用高壓水槍攻擊她，「由於我們之間的距離不到半米，所以他瞄準了我的眼睛，強大沖擊力導致我的右眼瞬間失明」。女事主立即報警，肇事者卻襲擊並對她辱罵和恐嚇後逃逸。

女事主表示，救護車先將她送到第一間醫院，但醫生稱傷情太嚴重，需要轉到上級醫院。她到第二間醫院後，醫生表示情況非常嚴重，「整個黑色眼球內部如果用一灘水來形容的話，內部被他打成了一片血水」。

女事主在社交平台上發文，希望找到目擊者。（揚子晚報）

女事主在網上發文，希望找到當時同船的遊客，或其他目睹全過程的目擊者。

6月10日，當地派出所工作人員證實有此事發生。齊魯嵩山峽谷漂流景區工作人員表示，此事正在處理之中。