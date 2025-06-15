侵華日軍1644部隊留守名簿完整版回歸南京　鐵證揭露細菌戰罪行

周六（14日），侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館正式接收侵華日軍細菌戰部隊1644部隊的完整版留守名簿。這份珍貴史料的回歸，為揭露日本軍國主義在侵華戰爭期間犯下的反人類罪行提供了新的鐵證。



侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長周峰表示，日本侵華戰爭期間，1644部隊在南京設立細菌工廠，進行駭人聽聞的細菌實驗，並將細菌武器投入戰場，殘害無數中國軍民，犯下罄竹難書的反人類罪行。紀念館現已收藏1644部隊受害者遺骸、手術剪刀、證章、照片等重要史料。此次完整版留守名簿的到來，再次證明日本軍國主義發動細菌戰的罪行無可辯駁。

周峰強調，紀念館將以此為契機，深入挖掘檔案資料，應用於展覽陳列與歷史教育，弘揚正確的二戰史觀，維護人類正義與和平。

留守名簿內頁。（央視新聞）

南京大學歷史學院副教授呂晶表示，兩冊1644部隊完整版留守名簿記錄了該部隊成員的真實姓名及詳細個人信息，為系統研究該部隊提供了可靠依據，也為揭開侵華日軍細菌戰體系全貌奠定了基礎。

她還呼籲，應加強對南京及相關地區1644部隊遺址的保護，推動公共記憶重構與和平教育的深入開展。

日本國立公文書館於5月14日首次公開展示1644部隊留守名簿。1644部隊成員後代竹上勝利在說明會上發言。（新華社）

據了解，日本國立公文書館於5月14日首次公開展示1644部隊留守名簿。紀念館在獲悉消息後積極申請資料，並在日本有識之士的協助下，於6月14日成功取得完整版名簿。

1644部隊成員後代竹上勝利表示，世人對該部隊的了解仍十分有限。他希望這份名簿的公開能促進中日學者聯合研究，讓歷史真相為更多人所知。