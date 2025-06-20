因不喜歡專業　河南男生北大僅上一課就退學　一年後再考上清華

內地高考季結束，據內媒周五（20日）報道，來自河南焦作的郭恩惠本來已考入北京大學醫學院，但因不滿意被錄取的專業，他在上了第一課後就果斷退學，更在一年後以716分考入清華大學能源與電器類專業。他近日接受採訪，以過來人分享了自己的經歷，並為即將填報高考志願的考生提供建議。



報道指，郭恩惠2001年出生於河南省焦作市修武縣一村莊，2019年高考以669分考入北京大學醫學院護理專業，位列全省約500名。然而，由於分數限制，他無法選擇心儀專業，僅能就讀相對冷門的護理學。郭恩惠坦言，接到錄取通知後，他曾反覆糾結是否就讀，甚至考慮直接復讀，擔心護理專業不符合自己的職業期望，且可能面臨外界質疑。

2019年，郭恩惠以669分被北大錄取。（瀟湘晨報）

郭恩惠的母校宣傳他考上北大。（瀟湘晨報）

入學第一課是一堂禮儀課，課上發放護士服並要求學生穿著交流，這一幕讓郭恩惠的自尊心受到衝擊。他回憶道：「從小到大，我一直是學校的佼佼者，但看到護士服時，我感到這不是我想要的未來。」當天，他便申請退學，僅用一兩天完成手續，背著行李從北京返回家鄉。父母支持他的決定，認為護理專業前景有限，於是協助他聯繫高中安排復讀。

經過一年的刻苦復讀，郭恩惠在2020年高考中又以716分的優異成績考入清華大學能源與電器類專業，實現了從北大到清華的逆襲。目前，他已是大四學生，保送清華軟件工程專業研究生，並在北京一家公司實習，計劃9月返校繼續深造。

郭恩惠在2020年高考中又以716分的優異成績考入清華大學能源與電器類專業，實現了從北大到清華的逆襲。（瀟湘晨報）

6月19日，郭恩惠在騰訊新聞「熱問」欄目分享了自己的心路歷程。他表示，退學的關鍵在於對護理專業缺乏熱情，他更希望從事工科或互聯網相關工作。他謙虛地說：「有人稱我是天才，但我只是有些小聰明，學習很刻苦。進入清華後，我才明白人外有人，天外有天。」

對於即將填報志願的高考考生，郭恩惠建議優先選擇自己喜歡或擅長的專業。若無明確方向，則應考慮社會生存能力較強的專業。他強調：「上大學是為了未來的工作和生活，選擇一個能讓自己立足的專業至關重要。」