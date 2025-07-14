算準丈夫出軌！河南女對｢大師｣深信不疑　求逆天改命被騙80餘萬

《央視新聞》近日報道一單詐騙案件，河南一名柴女士因一名「大師」算準丈夫出軌，開始對其深信不疑，兩年多的時間裏，該大師以各種理由，前後開壇做法十幾次，詐騙被害人柴女士80多萬元（人民幣，下同）。



受害人柴女士。（截圖/央視新聞）

聊天記錄。（截圖/央視新聞）

聊天記錄。（截圖/央視新聞）

報道指，2025年3月，柴女士來到河南省鞏義市公安局報案，稱自己在兩年多的時間裏，被一名劉姓「大師」詐騙了80多萬元。

據報案人柴女士表示，2023年3月，一歲多的女兒經常哭鬧不止，她便在寶媽群求助，有人給她推薦了一名大師，稱對方擅長占卜看事。事後柴女士不僅向「大師」詢問了孩子問題，還向對方講了自己家裏的一些情況。柴女士告訴「大師」，丈夫工作很忙，經常都是自己一人在家帶孩子。

聊天記錄。（截圖/央視新聞）

大師做法。（截圖/央視新聞）

大師表示，柴女士的丈夫有桃花債，偷看丈夫的手機後，柴女士確實發現了丈夫和別人聊天。從此柴女士對大師深信不疑，又花費6000元讓大師給女兒開壇做法，化解「童子煞」。

為了挽回丈夫的心，柴女士又讓大師給夫妻做法事破解，但大師收了8800元後不久，便表示法事失敗了，慫恿二人離婚。在「大師」的出謀劃策下，柴女士與丈夫離了婚，孩子也跟着自己。可是一段時間後，柴女士發現，養孩子的壓力很大，她又找到「大師」尋求幫助。

女子對｢大師｣深信不疑逆天改命被騙80萬。（央視新聞）

隨後，柴女士也聽從了劉某的建議，與前夫商量財產分割的問題，大師劉某也教她順利要回了90餘萬元。自此之後，柴女士自己財運不旺找劉某、自己工作不如意找劉某、父親做生意受阻也找劉某。

但這一圈套很快被柴女士的家人識破，並第一時間報了警。根據被害人提供的線索，警方很快拘捕詐騙柴女士的疑犯劉某。劉某在兩年多的時間裏，以各種由頭，前後開壇做法十幾次，詐騙被害人柴女士80多萬元。

轉賬記錄。（截圖/央視新聞）

大師做法。（截圖/央視新聞）

在隨後的審訊中，劉某對自己利用迷信活動，詐騙柴女士的犯罪事實卻矢口否認，聲稱為人占卜就是自己的工作，她表示自己也為柴女士提供了幫助。

民警質問：「隔空做法事，從客觀規律上來說，你感覺自己可能不可能？她自己說不可能。另外，我們還問她說，你有沒有算到你什麼時候會被抓，有沒有算柴女士現在什麼狀態……後來她說不知道。」劉某最後也確實承認，她覺得這確實是在騙柴女士。

民警解釋，算中丈夫的桃花債其實是劉某大膽猜測碰上的，「她當時說柴女士給她訴說的所有的現象，經常不回家，孩子不管這種，她自己常理上推斷的。她說網上、電視上演過很多。」

女子對｢大師｣深信不疑逆天改命被騙80萬。（央視新聞）

女子對｢大師｣深信不疑逆天改命被騙80萬。（央視新聞）

犯罪嫌疑人劉某供述，這種「碰出來的運氣」並不是每次都能遇到，不過在她看來，只要大膽說，結果準不準都不重要，因為最終的解釋權還在她這裏。

目前，犯罪嫌疑人劉某因涉嫌詐騙罪，已被檢察機關審查起訴，案件還在進一步辦理中