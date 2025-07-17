廣東一景區賣空氣罐頭被搶購一空 經銷商：想讓大家多吸清新空氣
撰文：林芷瑩
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廣東河源萬綠湖風景區推出的「萬綠湖好空氣」近日爆紅，一上架就被搶購一空。據介紹，該空氣罐頭採用真空鎖鮮技術封裝庫區深山空氣，一罐標價59.9元（人民幣，下同）。
產品經銷商稱，「空氣罐頭」並非市面上的純氧氣瓶，主要是讓大家感受萬綠湖的空氣。
《縱覽新聞》報道，萬綠湖景區「空氣罐頭」經銷商介紹，該產品發布後已經被搶購一空，但並非市面上的純氧氣瓶，產品主要是讓大家感受萬綠湖的空氣，「有的地方空氣不是很好，可以多吸吸我們這兒的清新空氣」。
該款名為「萬綠湖好空氣負氧離子氧氣瓶」的便攜式空氣呼吸器採用萬綠湖天然空氣，成分為空氣和氧，產品售價59.9元，現已在網店售罄。7月16日，店舖工作人員稱，目前空氣罐頭仍然缺貨，不清楚後續會否補貨。
在某購物平台上，目前僅有3款「空氣罐頭」類似產品，其中包括「呼倫貝爾空氣」「富士山空氣」和「阿勒泰空氣」，但上架的網店屈指可數。
據介紹，「呼倫貝爾空氣」罐頭早於2015年便推出，生產商於翌年推出二代空氣罐頭。2018年，該產品通過經銷商銷往全國，以線下銷售為主，並為公司帶來百萬產值。目前，這款產品罐體大小和300毫升的可樂瓶相當，售價38元。
生產「呼倫貝爾好空氣」罐頭的企業負責人坦言，當時推出「空氣罐頭」只是一個噱頭。2019年，公司放棄了該款產品，因為採集成本比較高，保質期又短，公司並沒有因此盈利，所購的設備也閒置了。目前，公司仍在售的所謂「空氣罐頭」僅是一種紀念品，罐內沒有壓縮空氣，只是在罐中加入一些草粉，讓顧客可以聞到「草原的味道」。
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