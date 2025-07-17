林襄美女經紀人莉奈健康響起警號　移居蘇州稱「在這裡才睡得著」

林襄近幾年在演藝圈大放異彩，身為她經紀人和攝影師莉奈有很大的功勞。台媒《ETtoday新聞雲》獨家報道稱，莉奈近兩年卻因為事業太過繁忙，身體響起警號。莉奈分享，自己因為內分泌失調，不僅頭髮掉到禿，還長痘痘美胸縮水。



她近日已經離開台灣移居大陸蘇州，她指出，「這兩年的疾病，讓我迅速變老變醜，一度非常沒有自信，照鏡子被自己醜哭那種，但我在蘇州可以睡得著覺，七月移居過去，希望改善身體問題，繼續好好重拾攝影師工作。」



莉奈與兒子一起移居蘇州。（Facebook@莉奈）

林襄經紀人莉奈（圖左）近兩年因為內分泌失調十分困擾。（翻攝中時）

林襄經紀人莉奈健康響起警號。（Facebook@莉奈）

莉奈也提到，之前跑了許多國家，除了旅遊，也試看看能不能睡著尋求到好的能量，結果發現在西班牙跟蘇州睡得最好，最後決定在蘇州租房。她也透露處理經紀事務最為繁雜，需要相當程度的操心，還是當攝影師比較單純。

莉奈表示，自己的兒子也隨著她過去在蘇州國際學校，兒子念書很乖，讓她很放心，她透露，「醫生說內分泌失調要痊癒且擺脫吃藥，可以換個經緯度的國家試看看」，至於台灣的工作，她說都是照舊，跟股東還有員工處理。

對於身體出狀況，導致體重變化很大，莉奈則說，「但我找回自信的原因，是因為拍我的攝影師，認識這麼多年，在我45公斤跟60公斤，看我的眼光對我的態度，都是一樣的！他的眼神永遠讓我知道，真的我就是我，喜歡的人就會一樣很喜歡。那眼神充滿寵溺，如同滿滿情緒價值，特別給迷失方向的女孩們。」

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莉奈經過藥物治療後，胸部好像還有增大，但她也表示自己也增胖不少，「健康真的很重要，反正哪種面貌都是我，大家記得都要喜歡」，她也大方曝光自己罩杯從以前就是D或E，現在有時竟然到I，讓她感到不可思議。

莉奈也認為，「每個人不管任何狀態，都值得被愛！我身邊也有入侵過怪人，一直說懷念我很瘦，和喜歡我皮膚白嫩，我那時馬上曬黑自己，不要被別人定義自己的靈魂價值。」