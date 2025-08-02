囂張平治女車主亮公務員證件威脅民眾讓路　更派民警上門要求道歉

8月1日上午，有網民及媒體發布影片稱自己在一條小路上會車時遇到一個平治（mercedes-benz，內地稱奔馳）女車主，對方不僅逼迫該網民讓路更稱要亮出自己身為公職人員的證件，威脅他「要不然，我就拿證了哦！」，隨後更是僅憑該網民的車牌一分鐘就查出他的地址和姓氏，讓該網民非常惶恐。



更駭人的是，該網民將他的遭遇放上內地社交平台，該名平治女車主和當時同車的男子竟夥同兩個廣西防港城派出所的民警到該網民的老家，要求他刪影片並公開錄製影片網上道歉，事件引發內地輿論猛烈批評。



網民更戲稱該女車主是「亮證姐」，懷疑她有官職或是背後有強大的保護傘，「全網好幾天都找不到亮證姐的資料，她卻一分鐘就可以透過車牌得到路邊民眾的訊息」。8月1日廣西公安機關則稱，已密切關注有關情況，現已成立工作組展開調查。2日，廣西互聯網辟謠平台通報指，網傳「亮證女」為公安部門某領導為不實消息。



平治女車主會車時不願意退讓。（影片截圖）

平治女車主威脅要亮證。（影片截圖）

該名平治女車主和當時同車的男子竟夥同兩個廣西防港城派出所的民警到該網民的老家要求刪影片道歉。（影片截圖）

該名平治女車主和當時同車的男子竟夥同兩個廣西防港城派出所的民警到該網民的老家要求刪影片道歉。（影片截圖）

該網民稱，會車時他已經提前避讓，但該女子要求其倒車讓路，他拒絕後，該女子拿出一本證件稱「我要亮證囉」，該網友表示，該女子疑似公職人員，僅憑車牌就報出了他的家庭住址和姓氏。隨後，他向當地警方及12345熱線投訴此事，但未有回應・

豈料影片上傳網絡後，廣西防港城的民警竟稱他違反了《治安管理處罰條例》，要求他立刻刪除影片並上網錄製影片公開道歉，引發內地輿論譁然。8月1日廣西公安機關則回應稱事件已經在進行調查。

另外，網上一度傳出「亮證女」為公安部門某領導。不過2日，廣西互聯網辟謠平台通報指，網傳「亮證女」為公安部門某領導為不實消息，影片中的「亮證女」與傳言的藍某某不是同一人。

該網民被迫拍影片道歉・（影片截圖）

對於事件，河南澤槿律師事務所主任付建律師認為，警方或公務人員不能隨時查詢他人的個人身份信息，只有在執行公務需要，且符合法定程序和事由的情況下，才可以依法查詢。

若平治女車主是公職人員，其利用職務便利查詢他人個人信息，涉嫌濫用職權。如果隨意濫用職權便利，泄露他人個人信息。危害國家利益、社會公共利益或者侵害公民、法人、其他組織合法權益的，依據《中華人民共和國公職人員政務處分法》造成不良後果或者影響的，予以警告、記過或者記大過；情節較重的，予以降級或者撤職；情節嚴重的，予以開除。

若非公職人員，其獲取他人信息的行為也屬於非法獲取公民個人信息，違反了《中華人民共和國個人信息保護法》，可能需要承擔民事責任。

網民點睇：

很想知道能把老百姓欺負成這樣的亮證姐到底是誰？

能不能問一下防港城公安局那個證件是什麼？我也想要一本。

亮證姐居然可以隨意調動公安團隊，權力很大。

亮證姐手裡拿著

