特斯拉致命車禍家屬求數據被拒　客服：非經訴訟不提供

內媒《快科技》8月6日報道，微博博主「拜託了老司機」發文披露，一名名為馮先生的父親向其求助，表示自己31歲的女兒駕駛特斯拉汽車在高速公路上發生致命車禍，女兒當場身亡。馮先生希望了解事故發生的過程，但由於事故前2分鐘的行車記錄儀資料遺失，只能向特斯拉客服索要完整的行車數據，卻遭拒絕。



馮先生表示，雖然女兒被認定對事故負全責，但作為父親，他「想知道女兒是怎麼沒的」。由於記錄儀影片不完整，他希望透過車輛的行駛動作數據瞭解事發當下的情況。

據《快科技》報道，博主已事前聯繫特斯拉門店人員，希望對方能提供數據，但客服回應稱，「只有公檢法、市監等部門向我們出具公函，要求數據我們會提供，其它方式沒有」。博主進一步致電客服追問原因，詢問為何馮先生僅是想了解事故真相，卻連一份數據都無法取得，但對方依然堅持原則，拒絕提供。

面對此結果，博主表示「無能為力」，並向馮先生轉述，「只能透過訴訟的方式去獲得資料」。

馮先生則難過表示，自己是農民，已年過60，無論財力或能力都難以承擔對特斯拉的法律訴訟。他補充，孩子的母親因事故一事暴瘦20多斤，血壓飆高，家庭已身心俱疲。

聽到這些情況，博主當場情緒激動，落淚表示「我幫你告，沒天理了，這資料要不來，我記者不做了」。截至目前，「拜託了老司機」尚未發布後續動向，事件仍待關注。