庫迪貨車衝撞茶顏悅色門店　釀2死2傷　警方：卸貨移車失控所致

湖南岳陽市昨日（6日）發生嚴重交通意外，一輛印有「庫迪（COTTI）」商標的小型電動貨車在卸貨後失控，撞入當地知名飲品店「茶顏悅色」門店，造成4人受傷，其中2人經搶救無效死亡，另外2人傷勢較輕。目前，警方正調查事故原因，並展開善後工作。



據網傳影片顯示，事發於6日18時48分，岳陽市洞庭南路與竹蔭街交匯處的茶顏悅色門店前，一輛小型貨車突然失控撞向店舖。

據在現場的一名網民描述：「正在櫃台的時候一聲巨響。轉頭看到一輛貨車直衝衝的往我倆臉上撞，要不是被茶顏門擋住車頭，現在都很懸。」該網民稱，事發後眾人跑出店外，發現地上有人躺臥，警方迅速到場處理，並有市民協助抬車救援。

庫迪咖啡貨車撞向茶顏悅色門店。

庫迪咖啡貨車撞向茶顏悅色門店。

涉事門店店員表示，事發後店內顧客受驚，店方隨即安撫，並拉下店門遮蔽現場，因此未能確認外部情況。附近歡漫酒店（岳陽樓景區）的工作人員亦指，車禍發生後現場被圍擋，附近聚集大量圍觀人群。

警方通報：卸貨後移車失控所致

岳陽樓區公安分局當晚發布通報，指涉事電動貨車在卸貨後準備移車時意外失控，導致店舖門口4人受傷，其中2人送醫後不治，其餘2人傷勢輕微。目前傷者救治及事故調查仍在進行中。

庫迪咖啡與茶顏悅色都是內地知名茶飲品牌，事發後相關話題「庫迪卡車撞進茶顏門店」也一度登上熱搜，引發內地社交平台熱議。

有記者調查走訪，目前茶顏悅色依然有門店實行排隊取餐。（圖 / 極目新聞）