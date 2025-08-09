23歲華裔女澳洲醉駕勞斯萊斯撞Benz　網民議神秘豪門封她｢天龍女｣

近日澳洲一則車禍新聞引發內地廣泛關注。7月27日凌晨，澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元（約717萬港幣）的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞，車頭都被撞爛觸發附近商店的防盜警報。



據《每日郵報》（Daily Mail）報道，駕駛勞斯萊斯的是一名23歲的女性楊蘭蘭（Yang Lanlan），被撞擊的則是澳洲電台主持人Kyle Sandilands的52歲司機喬治·普拉薩拉斯（George Plassaras），事發當時Kyle Sandilands並未在車上。楊蘭蘭未受傷，司機則受到重傷，導致骨盆破裂、脾臟出血、脊柱和10根肋骨斷裂，整個右髖關節須切除，恐落下殘疾。



楊蘭蘭因為涉嫌酒駕和傷害罪，當場被警方逮捕。但她拒絕酒駕測試，被捕後堅持一言不發，之後繳納保釋金獲得有條件保釋，保釋條件包括晚上8點到早上6點不能駕車離開她在悉尼的公寓。楊蘭蘭將於8月15日在法院出庭受審。



澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

澳媒報道指，楊蘭蘭並無社交媒體帳號、無公司註冊、無房產登記、無Linkedln資料，稱其「查無此人」。在被媒體拍到時，她帶著口罩帽，身穿的黑色上衣是CHANEL，售價近15萬元人民幣。

《每日郵報》報道指，楊蘭蘭居住在悉尼頂級海景公寓。除了肇事車輛，她還擁有另一輛未註冊勞斯萊斯，其鄰居稱，「她很禮貌，不多話」。當地鄰居指出，她的另外一輛勞斯車前的儀表台上擺滿限量款Labubu玩偶。

事件因此在內地引發廣泛關注，「澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（Yang Lanlan）到底是誰？」成為話題。內地網民幾次查找，卻與澳洲媒體一樣一無所獲。許多人因此封她是比近期引發爭議的亮證姐更神秘的「天龍女」（天龍人是日本漫畫《航海王》（One Piece）裡的角色，指的是特權階層）。

兩台車的車頭都嚴重損毀・（X平台）

楊蘭蘭被捕後不發一語。（X平台）

楊蘭蘭被捕時身穿的衣服價值近15萬。（網絡圖片）

網絡謠傳保釋金達2700億元

據了解，事件引發軒然大波還有一個內地網絡謠傳的高額保釋金。網傳楊蘭蘭的保釋金高達2700億澳元，也有說法是7000萬澳元，稱創下該地的司法紀錄。

不過根據記者翻找，澳洲本地媒體和外媒都並未透露保釋金額，《網易新聞》則報道指，澳洲的保釋金額約在5000到2萬元澳元，該消息為不實消息。

網絡謠傳保釋金達2700億元。（網傳圖片）

針對楊蘭蘭的身份有許多猜疑，有人認爲她是紅二代，有人則指出她們家做礦石生意，賣礦石給企業。另外也有小紅書網民曬出兩人打了馬賽克的合照稱她和楊蘭蘭認識很久，2018年還跟她合影過，並稱楊蘭蘭是安靜又禮貌的女孩。不過，照片打了馬賽克後難以辨識是否為楊蘭蘭。

小紅書網民稱其認識楊蘭蘭。（小紅書）

據了解，受傷的司機將面對長遠的復健之路，Kyle Sandilands也對事件發言稱讚司機普拉薩拉斯是「有史以來最好的員工」，普拉薩拉斯則表示自從事故發生後自己一直躺在床上，「我的右邊屁股沒了，它完全消失了。（I’ve got no right hip. It’s totally gone）」

網民點睇：

好諷刺，有人揮金如土，有人為了每個月的社保愁眉苦臉。

紅二代能榮華富貴我覺得是天經地義。畢竟人家祖上那真是屍山血海殺出來。

連澳洲官方都查無此人的背景，在國內那真是塔尖級別。

他的背景不重要，重要的是希望澳洲的司法是公平的。

