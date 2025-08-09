滬男修行十年後不堪經濟壓力還俗　起訴女兒索要20萬贍養費被駁回

因工作壓力大，上海男子謝某於2010年走上修行之路，後與妻子離婚，將一套價值約225萬元（人民幣．下同）的住宅和50萬元現金贈予17歲女兒小謝。輾轉修行10年後，謝某稱因收入微薄、戒律森嚴導致精神崩潰，選擇還俗，並以生活困難為由起訴女兒索要20萬元贍養費。周六（9日），據中國裁判文書網消息，上海市徐匯區人民法院已一審駁回謝某的全部訴訟請求。



1971年生的謝某訴稱，2010年，他因工作壓力過大，從原單位停薪留職，前往某山修佛，並在2014年終止勞動關係，專心修行。同年，他與妻子離婚，協議分割財產時將99平方米住宅和50萬元現金贈予女兒小謝，另給前妻15萬元補償，自己僅留少許財產繼續修行。10年間，謝某輾轉多地，生活艱苦，最後在山洞修行，財產幾乎耗盡。他稱在寧波出家半年每月有2000元收入，在大同三個月無收入，因戒律嚴苛最終精神崩潰還俗。

謝某表示，目前在廣州租房，月租1500元，生活費約2000元，無工作收入，僅靠2023年從父母和姐姐處獲得的64萬元（現投資股票剩55萬元）維持生活。他認為女兒小謝有穩定工作，具備支付能力，應一次性給付20萬元贍養費，且他願放棄未來贍養請求。

小謝辯稱，父母離婚時的財產分割屬撫養義務，與本案無關；謝某因個人選擇不工作，未喪失勞動能力；自己2021年參加工作，月薪稅前約1萬元，扣除生活開支後無力支付20萬元，但願在能力範圍內每月補貼父親。然而，因謝某庭審前後惡語相向，小謝最終撤回補貼意願，請求法院駁回訴求。

上海市徐匯區人民法院。（正訟律師網）

徐匯區人民法院認為，成年子女有贍養缺乏勞動能力或生活困難父母的義務。法院審查發現，謝某有20年工作經歷，辭職後仍有收入來源，未喪失勞動能力；其稱離婚所得50萬元已用盡，但無重大疾病或開支，現有55萬元存款足以應對生活所需，難以認定其生活困難。小謝收入有限，無能力一次性支付20萬元。綜合雙方經濟狀況，法院認為謝某無確切贍養需求，於今年4月駁回其訴訟請求，案件受理費80元由謝某承擔。