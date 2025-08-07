少林寺改革後嚴格修行4點要早課　和尚爆離職潮？寺內人員回應

河南少林寺方丈釋永信，涉嫌挪用資產、嚴重違反佛教戒律、長期與多名女性保持不正當關係，遭內地多個部門聯合調查。釋印樂法師接任新住持，結果一上任就頒布各大規定，爆發一波和尚離職潮。



8月5日，有報道指自印樂法師接任少林寺住持以後，便開始了對少林寺的改革，頒布多項新規，包括取消商業化運作、嚴格修行制度，以及加強衣禪勞動、限制外出等。至少超過30名僧人，因受不了高壓的生活，選擇出走少林寺。



對此，嵩山少林寺工作人員回應，沒聽說有僧人或工作人員離職，具體情況不清楚。



印樂法師。 (網絡圖片)

網傳釋印樂一上任後就實施一連串的改革，來整頓寺內風氣，企圖減少商業化，包含停止所有武僧表演、取消所有文創產品販售、拆除寺內所有功德箱，以及撤除寺內高價攤位，免費供應香火。

釋永信。 (視覺中國)

此外，也有網民稱釋印樂針對僧人重新落實嚴格戒律，像是不得使用手機、限制家人每年僅能探親一周，還有每日凌晨4點30分就要起床並進行打坐、誦經、練武等一連串修練，而且全面禁止葷食與外食，因此爆發和尚出走潮。

網民點睇：

過慣了吃香的喝辣的生活，還修行個啥。別的寺廟不搞商業運作能活下來，少林寺咋就不能。

離職的和尚也是些花和尚吧，沒了往日的逍遙快活不趕緊走還在等什麼？這種人在部隊裡就是逃兵。

收入銳減？就光10元門票的話，少林寺都能吃香的和辣的，每個人還能娶老婆你信不。

