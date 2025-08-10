內地波樓興起美女助教月入｢輕鬆過萬｣　要求穿著性感慘受性騷擾

內媒報道，近年來內地「桌球助教」這一行業越來越受到關注，年輕女子只需打扮精緻陪人打桌球就能輕鬆賺錢。表面上，助教只是通過陪打或教學獲取報酬，但部分桌球廳以「美女助教」為噱頭進行「擦邊」營銷，有些助教因此遭受性騷擾等不公正待遇，其中甚至還涉及未成年人，引發關注。



社交平台上，各桌球俱樂部展示的美女助教。（《潮新聞》）

杭州一家桌球廳前台有助教展示屏。（《潮新聞》）

《潮新聞》報道，杭州市多家桌球廳進門處會有助教迎賓，並設有專門的助教區，約能容納二十人，這些助教都是年輕女子，看起來經過了精心的打扮，妝容服飾不太日常。

有些桌球廳則在前台處放置較顯眼的電子屏，將助教的照片、昵稱、號碼牌以及上鐘情況逐一陳列，客人可以隨便選擇；還有的為助教統一拍攝了形象照，並製作成大型燈牌放在店門口。「美女助教」已然成為部分桌球廳招攬客人的噱頭和賣點。

在線上，桌球廳的社交帳號也不乏各種風格「美女助教」的畫面。桌球廳還會讓助教在社交帳號進行直播攬客。

19歲任助教的小魚（化名）稱，全職助教如果每月上鐘打滿130至150小時，月入為8000至12000元（人民幣，下同）。

不過小魚形容，刪除客人性騷擾訊息已成為她的習慣。她又稱，「有些顧客笑臉相迎地教你打球，卻開著黃色玩笑。」又或者，「還有些客戶故意打到你下班，說請你吃夜宵，或在附近堵你。」

小魚形容，刪除客人性騷擾訊息已成為她的習慣。（《潮新聞》）

當然，小魚也聽過有助教通過跟客人搞曖昧套錢，看似能被追到手，其實私下裡把對方當衝業績的提款機。

有波樓要求助教穿「露膚度大一點的衣服」

報道指，杭州一家桌球俱樂部的招聘信息顯示，「本工作為近幾年新興行業，從前幾年的月入五六千，發展到現在輕鬆過萬，能力好的一個月做二三萬以上也是正常」。

當地有資深桌球愛好者表示，桌球助教只招聘女性，在這麼「捲」的行業裡，她們精心裝扮自己，提高自身優勢，被選擇才能有錢賺，「有些球廳會要求助教穿露膚度大一點的衣服」。