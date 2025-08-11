河南烈犬撕咬途人致死　主人辯解｢狗咬的與我無關｣　法院咁判

據河南省高級人民法院8月11日公布案例，河南一名男子高某在羊場飼養有3隻大型烈性犬，一日馬某路過羊場時，一隻狼狗突然從狗籠底部竄出，撕咬馬某頸部及面部致馬某當場死亡。狗主人辯稱馬某被狗咬死與他無關，但法院認為高某因疏忽大意造成了馬某死亡結果的發生，以過失致人死亡罪，判處有期徒刑6年6個月。



示意圖，非涉事犬隻。（CFP）

據法院介紹，高某在羊場內飼養有三隻大型烈性犬，雖然飼養期間多次撲倒、咬傷他人，但高某不以為意，並未採取任何防範措施避免類似事件再次發生。

某日，馬某從該羊場門口路過時，高某飼養的一隻狼狗突然從狗籠底部竄出，撕咬馬某頸部及面部致馬某當場死亡。經現場勘查，該狗籠放置於土質地面上，底部無鐵網阻斷，籠子與地面銜接處空隙較大，犬隻可輕鬆從中逃脫，籠子頂部也無鐵絲網，僅用建材板簡易搭蓋。

示意圖，非涉事犬隻。（CFP）

法院審理認為，被告人高某豢養的三隻大型烈性犬具有很強的攻擊性，案涉犬隻雖然關於籠中，但籠底與土質地面銜接處空隙較大，犬隻可以輕易從籠中逃脫，很容易發生傷人危險，且案發前，高某飼養的烈性犬已經多次發生撲倒、咬傷路人事件。

高某作為正常的成年人，應當預見大型烈性犬疏於監管會發生咬死他人這一現實危險，只是根據以往犬隻僅僅發生撲倒、咬傷他人賠錢了事的經驗，以為只是小事，並未引起足夠重視，因疏忽大意造成了馬某死亡結果的發生，存在刑法意義上的過失。

示意圖。（CFP）

高某的過失行為與馬某的死亡結果發生之間具有因果關係。高某所提「馬某系被狗咬死的，與其無關」的辯解理由不能成立。根據被告人高某犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對於社會的危害程度，依法判決：被告人高某犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑6年6個月。