朱令鉈中毒逝世骨灰今安葬　父母發訃告悼念：將一如既往追兇

1994年清華大學曾發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，卧床近30年，智商只剩下7歲。2023年12月22日，剛過完50歲生日的朱令病逝。

8月12日，朱令父母發布公告，朱令的骨灰已入土為安，「我們將一如既往追兇，無論天涯海角」。



《朱令的四十五年》作者李佳佳發文稱，「鉈中毒」案當事人朱令骨灰已於8月12日安葬在萬安公墓，與姐姐相伴，並代朱令父母發布公告。

公告稱，朱令的骨灰今日安葬，受場地等諸多因素所限，僅邀請20多位親朋參加葬禮。朱令父母感激醫護、警方、志願者、律師、記者等各界一直以來的幫助，「如此大愛的情懷義舉我們永志不忘！愛女雖已安葬，但沉冤須昭雪！我們將一如既往追兇，無論天涯海角！」

朱令是清華大學化學系物理化學和儀器分析專業92級學生，1994年末開始突發怪病，1995年4月28日被確診為劇毒物鉈中毒。隨後，各方確信是被人投毒，警方曾立案調查，但至今無果。

與朱令同宿舍的女生孫維（後改名孫釋顏，移居澳洲），當時被認為是唯一能夠合法取得鉈鹽並接近朱令的人。

北京警方曾對孫維展開調查，稱由於鉈中毒測試報告出得太晚，相關場所無監控設施，犯罪痕跡物證已滅失。盡管辦案人員盡了最大努力，採取了當時能夠使用的各種刑事偵查措施，仍未獲取認定犯罪嫌疑人的直接證據。

2023年12月23日深夜，朱令因病逝世，並於次日在北京八寶山公墓舉行告別式。