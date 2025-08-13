辦法會募捐修廟詐騙農村老人　廈門4名假和尚、假尼姑被判刑

穿僧衣、戴佛珠，口念「阿彌陀佛」，還隨身攜帶開光辟邪平安符，猶如武俠小說中雲遊四海、普度眾生的「高僧」「師太」，竟是假冒僧人尼姑的詐騙犯。

近期，廈門翔安法院審結一宗假冒僧侶詐騙案，4名假和尚、假尼姑，以「寺廟修繕」「放生法會」等名義騙取錢財，最終被判處拘役5個月至有期徒刑6個月不等刑罰，並處罰金。



2023年間，被告人何某等4人為非法獲利，身穿尼姑或和尚服飾，攜帶偽造的皈依證、佛珠、開光卡等道具，冒充出家人或皈依弟子，在多地流竄作案。他們以「寺廟需要募捐修繕」「舉辦放生法會需籌款」「捐款可參加法會或吃齋飯」等理由，向民眾尤其是農村老人騙取錢財，每人詐騙金額達5000餘元（人民幣，下同）。

2023年12月，何某等人被公安機關抓獲，警方當場查獲用於詐騙的佛教服飾、偽造證件、護身符、手鏈等物品。到案後，4人如實供述罪行，並退賠贓款、認罪認罰。

廈門4名假和尚、假尼姑被判刑。

法院經審理後認為，被告人何某等人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，分別騙得錢款5千余元，數額較大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立。鑒於被告人何某等人具有坦白情節且自願認罪認罰，依法可以從輕處罰；同時，被告人何某等人多次實施詐騙，且詐騙老年人的錢款，可酌情從重處罰。

最終根據被告人何某等人的犯罪情節危害後果、退賠情況及悔罪表現翔安法院以詐騙罪判處何某等人拘役五個月，緩刑八個月至有期徒刑六個月不等刑罰並處罰金。

法官提醒表示，假和尚、尼姑常以正規僧服為幌子，攜帶 「開光卡」「佛珠」 及偽造皈依證等道具，利用身份迷惑性降低群眾戒心。此類詐騙多針對農村老人，單次金額雖小（幾十到幾百元），但通過流竄重複作案獲利，老人因信息閉塞、防範薄弱及受「消災保平安」等觀念影響，更易受騙。

而且騙子常用說辭包括寺廟修繕募捐、放生法會籌款、兜售 「開光」 物品、捐款可上功德本或參加法會等。若遇主動上門化緣或街頭兜售的 「僧尼」，切勿因宗教信仰或迷信心理輕易掏錢，需保持理性判斷。