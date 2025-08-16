業主連夜砸自家門牆用磚頭將整個大堂「據為己有」　官方介入調查

近日，天津市河西區水岸公館小區爆出爭議事件。一名網友在社交平台發文稱，一樓業主擅自將公共大堂用磚牆封閉，據為己有，增加約200平方米的「私人面積」，引發其他業主強烈不滿。當地相關部門於周六（16日）回應，已高度重視並派員現場調查，確認砌牆業主持有房產證，目前正核查事件背後原因。



據《瀟湘晨報》報道，該網友表示，8月13日凌晨0點25分左右，該小區一號樓一樓大堂突發異動，一戶業主將自家門牆砸開，連夜用磚頭將整個大堂封閉，佔據公共空間。崗亭保安發現後立即上報，幾分鐘後保安到場勸阻，雙方爭執約20分鐘，其間有人報警。凌晨1點左右，民警抵達現場處理。住戶劉先生提供的小區規劃圖紙顯示，被封閉的區域屬「架空自行車庫」，長期以來是業主們的公共活動空間，卻突然被一戶業主私自圈佔。

大堂原貌。（極目新聞）

8月13日早晨，其他業主發現一樓大堂多出幾堵牆，過道寬度被壓縮至僅剩一米多，嚴重影響通行。此事引發眾怒，後續兩三天內，其他業主與砌牆業主發生多次爭執。砌牆業主聲稱擁有該區域的房產證，但未向其他業主公開展示證件。業主們質疑該房產證的真實性及合法性，認為該區域應為公共空間，不應被私人佔用。

業主討論事件。（極目新聞）

事主用磚頭將整個大堂「據為己有」。（極目新聞）

16日上午，轄區派出所指，案件已移交住建委綜合執法部門處理，警方未透露砌牆業主是否具備合法手續。梅江街道辦工作人員表示，已有領導前往現場調查，但具體情況尚待確認。當地社區工作人員則透露，砌牆業主確實持有房產證，相關部門正在核查該房產證的來源及房屋交易過程，需時進一步調查，並承諾將及時向居民通報進展。

據劉先生介紹，水岸公館小區房價目前約為每平方米2.8萬至3萬元人民幣，別墅價格則高達4.8萬元左右。該事件不僅影響小區公共空間使用，也讓業主們對物業管理和產權分配的合法性產生質疑。當地部門表示，將加快調查進度，妥善處理此事，確保居民權益。