海臨港新片區首批自動駕駛的士正式投入運營　涵蓋主城區商業核心

周五（15日），上海臨港新片區首批自動駕駛的士正式投入運營，服務範圍涵蓋主城區的學校、辦公大樓及商業核心等58個點位。這是繼浦東新區金橋、花木地區8月初開放自動駕駛的士後，上海智能交通的又一重要進展。



臨港新片區自動駕駛的士的營運時間為每日上午8時至下午8時。乘客可透過手機應用程式叫車，操作方式與傳統網路叫車相似。下單後，系統會顯示車牌資訊及行駛路線，乘客上車後只需點擊副駕駛座椅後方的螢幕「立即出發」按鈕，車輛即可啟動。

上海臨港新片區首批自動駕駛的士正式投入運營。（上觀新聞）

臨港新片區管委會數據處無人駕駛業務負責人馬立印表示，臨港將持續深化「產業-場景-制度」協同機制，充分利用政策先行先試優勢，強化無人駕駛智能網聯車輛的安全監管，穩步推動自動駕駛的士的規模化與商業化發展。

今年7月26日，「2025世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議」舉辦期間，上海在「AI賦能自動駕駛創新發展論壇」上頒發了首批「智能網聯汽車示範運營牌照」。該牌照允許企業在指定範圍內提供自動駕駛的士服務。獲得牌照的8家企業包括小馬易行（上海）、百度智行（上海）、賽可智能（上海）、大眾交通、上海賽可出行科技服務有限公司、上海強生出租汽車有限公司、上海錦江出租汽車以及上海友道智途。